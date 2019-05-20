كتب الكاميروني كاميني مارتيني اسمه كواحد من أبرز الحراس الأجانب في تاريخ الكرة المصرية بعدما لعب دور البطولة في تتويج فريقه حرس الحدود بكأس مصر وكأس السوبر عام 2009.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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وانضم كاميني لحرس الحدود في صيف 2005 ليكتب تاريخا مع الفريق السكندري حتى رحيله بنهاية عقده في 2010 بعد صدور قرار عدم السماح بالتعاقد مع حراس أجانب في الدوري المصري.

وترك كاميني الذي تشارك مع شقيقه الأصغر والأشهر كارلوس في حراسة مرمى منتخب الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2004، العديد من الذكريات في مصر ربما أبرزها تسجيل ركلة الترجيح الذي منحت لحرس الحدود بطولته الأولى تاريخيا.

ويتحدث FilGoal.com مع كاميني عن ذكرياته وتألقه في الدوري المصري، البطولتان مع حرس الحدود ورحيله الحزين عن مصر.

ماذا تفعل الآن بعد الاعتزال؟

أعمل الآن كمدرب حراس مرمى في الكاميرون.

بالعودة لـ 2005، كيف تعاقد حرس الحدود معك؟

حرس الحدود كان يبحث عن حارس دولي وتحدثوا مع صديق من الكاميرون، وبعدها سألوني عن رغبتي في الانتقال إلى مصر والانضمام لهم.

ووافقت على الفور، لأنها كانت فرصة كبيرة لي وكان عرضهم جيدا للغاية.

وهل واجهت أي مشاكل في التأقلم في مصر؟

لا تماما، لم يواجهني أي مشاكل سواء مع الناس في مصر أو المسؤولين مع حرس الحدود.

الكل كان يعاملني بشكل جيد وزملائي في حرس الحدود كانوا يتحدثون معي بشكل دائم، والحقيقة كان من دواعي سروري اللعب في مصر.

وما هي أفضل لحظاتك في مصر؟

التتويج بكأس مصر وكأس السوبر بكل تأكيد.

في نهائي كأس مصر، سجلت من ركلة ترجيح ضد إنبي.. كيف تقدمت لتسديدها؟

كانت واحدة من أفضل لحظات حياتي ولازلت أتذكرها حتى الآن.

وأنا كنت مميزا في تسديد ركلات الترجيح من قبل التعاقد مع حرس الحدود، وسجلت أكثر من مرة عندما كنت حارسا في الكاميرون ولذلك لم تكن مفاجأة عندما طلبوا مني تسديد ركلة.

هل تدربت على التسديد قبل النهائي؟

نعم، قبل المباراة تدربنا كثيرا على ركلات الجزاء وسجلت كثيرا، وأعدني الجهاز الفني للتسديد وقالوا لي من الممكن أن تسديد وهذا ما حدث بالفعل.

وبالتالي، هل مباراة إنبي الأفضل في مسيرتك مع حرس الحدود؟

لا، أختار مباراة الفوز على الأهلي في كأس السوبر.

مع تألقك، ألم يحاول الأهلي أو الزمالك ضمك؟

بالفعل حاول الأهلي ضمي، وكان مانويل جوزيه مدرب الفريق معجبا بأدائي ومن طلب التعاقد معي.

ولكن عقدي مع حرس الحدود كان مستمرا، ورفض النادي الاستغناء عني وأنا اقتنعت بموقفهم خاصة وأنني كنت سعيدا مع الفريق ونفوز بالبطولات ولم أمانع الاستمرار.

وقررت الانتقال إلى الأهلي عقب نهاية عقدي مع حرس الحدود، ولكن فجأة صدر قرار بعدم استمرار الحراس غير المصريين.

وكيف استقبلت قرار عدم السماح بالحراس غير المصريين بالاستمرار؟

كنت حزينا للغاية عندما أخبروني لأنني كنت أشعر بالراحة والسعادة في مصر وكان لدي أصدقاء هناك.

كان شعورا سيئا جدا جدا لي ولأسرتي، ولكنني في النهاية احترمت القرار ولم يكن هناك شيء بيدي.

وما هي قصة صوركم الطريفة قبل المباريات :)؟

أجاب كاميني ضاحكا: صدقني لم يكن تقليدا متبعا أو فكرة منا، على الأقل مني أنا شخصيا لست صاحب الفكرة.

كل ما في الأمر هو أننا كنا نريد نلتقط صورة لطيفة فوقفنا بهذا الشكل ثم تحول الأمر لعادة في كل الصور التي نلتقطها، لكن لم يكن في حسباننا الوقوف بهذا الشكل أو فكرنا فيها قبلها.. كانت مجرد صورة.

لماذا لم تحصل على فرص للانضمام لمنتخب الكاميرون رغم تألقك في مصر؟

كانوا يريدون مني الرحيل عن مصر والانضمام لفريق في أوروبا، من أجل الحصول على فرص أكبر.

ولكنني كنت سعيدا في مصر، ولم أفكر في الرحيل.

وقررت أن أستمر في مصر وأقدم أفضل ما لدي وإذا كان لي فرصة في المنتخب بالتأكيد سأحصل عليها.

وبماذا نصحك شقيقك كارلوس الذي كان حارس المنتخب الأساسي؟

كان هو أيضا ينصحني بالرحيل عن مصر والانضمام لفريق في إسبانيا.

هل لازلت تتابع الدوري المصري؟

نعم، ولايزال لدي أصدقاء في حرس الحدود وأتمنى أن ينجو الفريق من صراع الهبوط لأنه يؤدي بشكل جيد ويمتلك تاريخا كبيرا.

من أفضل مدرب عملت معه في مصر؟

العديد من المدربين وأوجه لهم التحية جميعا، ولكنني أفضل كابتن حلمي طولان.

ومن أصعب مهاجم واجهته؟

أبو تريكة.

أخيرا، ما توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية المقبلة في مصر؟

أتوقع أفضل بطولة في تاريخ كأس الأمم لأن هناك العديد من المنتخبات القوية مع زيادة عدد المشاركين.

ولكنني أشجع منتخبي مصر والكاميرون بكل تأكيد، وأتمنى أن يكون البطل واحدا منهما.

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