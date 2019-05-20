قال صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي إن باهر المحمدي مدافع الفريق جاهز لمواجهة الأهلي.

وتحدث المنياوي لـFilGoal.com: "لم ندفع بالمحمدي في مواجهة الداخلية الأخيرة، ذلك للتأكد من تمام شفائه واستعداده للعودة للملعب".

وأضاف "لدينا مبدأ بعدم المجازفة بالدفع بأي لاعب إلا وهو في كامل الجاهزية".

وأردف "هذا المبدأ مستمر معنا ضد الأهلي، فقط القادر على تمثيل الفريق فنيا وبدنيا ونفسيا سيشارك".

وشدد "المواجهات الكبرى تحتاج للاعبين الأكثر جاهزية، خاصة وأننا نبحث عن الفوز".

ولعب المحمدي صاحب الـ22 عاما 33 مرة بقميص الإسماعيلي هذا الموسم، وسجل فيهم هدفين وصنع هدفا.

ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري بـ73 نقطة من 31 مباراة، أما الإسماعيلي فيحل سابعا بـ41 نقطة حصدهم من نفس عدد المباريات.

اختر تشكيل الإسماعيلي الأمثل للمواجهة

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