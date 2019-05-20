رئيس ريال مدريد السابق: من الصعب حل مشكلة طلاق بيل وريال مدريد

يرى رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق أن مشكلة جاريث بيل وناديه ريال مدريد حاليا ليست في أن المدرب لا يريد استمراره بل في كيفية البحث عن ناد جديد لضمه في ظل ارتفاع راتبه.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتحدث كالديرون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في فرعها الويلزي قائلا: "زين الدين زيدان ليس مهتما ببقاء جاريث بيل العلاقة بينهما وصلت إلى نهايتها".

وأضاف "يبدو أن اللقاء الأخير لريال مدريد كانت مباراة بيل الأخيرة مع الفريق".

وواصل "عندما كان زيدان في طريقه للرحيل الموسم الماضي قال إنه يريد الإبقاء على كريستيانو رونالدو وبيع بيل ولكن النادي قرر عدم تنفيذ ذلك".

وأكمل كالديرون "يبدو أنه من المستحيل أن يستمر بيل هنا في ظل علاقته السيئة بالمدرب والجمهور فهم يعتقدون أنه غير ملتزم وهذه مشكلة".

وشدد "أفضل شيء لبيل هو الرحيل وأن يستغل أي فرصة تتاح أمامه".

ويرتبط جاريث بيل بتعاقد مع ريال مدريد مستمر حتى عام 2022 وأشارت بعض الأنباء إلى وجود احتمالية لإعارته.

وقال كالديرون: "ربما سيعار بيل في النهاية فالمشكلة هي راتب بيل المرتفع وهو لم يكن محظوظا منذ انضمامه إلى ريال مدريد فالكل اعتقد أنه سيكون أفضل من رونالدو بسبب قيمة الراتب ولكن هذا كان مستحيلا".

وأتم "هذه علاقة طلاق من الصعب حلها، ربما كما قلت الحل الوحيد هو البحث عن إعارته أو بيعه بكمية قليلة من المال".

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