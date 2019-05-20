خاص خبر في الجول – عرض كويتي لضم سيسيه من الزمالك

الإثنين، 20 مايو 2019 - 18:29

كتب : حامد وجدي

رزاق سيسيه لاعب الاتحاد

أرسل نادي العربي الرياضي الكويتي خطابا رسميا إلى نادي الزمالك يطلب فيه التعاقد مع الإيفواري رزاق سيسيه لمدة موسم مقابل 200 ألف دولار بخلاف ما يتقاضاه اللاعب.

وينتظر النادي الكويتي رد الزمالك خلال الأيام المقبلة على العرض، من أجل بدء مرحلة التفاوض في حال موافقة النادي الأبيض.

ويلعب سيسيه صاحب الـ20 عاما معارا للاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الجاري.

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يذكر أن سيسيه انضم للزمالك من أسوان في صيف 2017، ولكنه لم يشارك مع الفريق الأبيض سوى في 6 مباريات دون ترك بصمة كبيرة.

ورحل سيسيه معارا للاتحاد السكندري معارا في يناير 2018، ومن وقتها يلعب لزعيم الثغر.

وقدم الجناح الإيفواري الشاب مستويات جيدة مع الاتحاد في الدوري والبطولة العربية.

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