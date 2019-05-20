بالفيديو - مدرب نهضة بركان يرد على جروس بعد تصريح "عدم معرفته بالرجاء"

الإثنين، 20 مايو 2019 - 16:02

كتب : FilGoal

كريستيان جروس مدرب الزمالك

رد منير الجعواني المدير الفني لنهضة بركان على نظيره في الزمالك كريستيان جروس بعدما نفى الأخير أنه لعب مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية بطريقة الرجاء المغربي.

وخسر الزمالك بهدف متأخر في لقاء الذهاب ليدخل مباراة الإياب الأحد المقبل بملعب برج العرب بنية التتويج بالبطولة.

وشهد المؤتمر الصحفي عقب اللقاء سؤالا من أحد الصحفيين لجروس حول ظهور فريقه بأسلوب مشابه لفريق الرجاء لكنه رد بعدم معرفته للفريق البيضاوي.

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بعد ذلك رد الجعواني على جروس بقوله "جروس قال إنه لا يعرف الرجاء، إنه الفريق الذي فاز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي".

وأضاف "الرجاء يعتبر من أفضل الفرق العربية والإفريقية قاريا، ودائما ما يمثل الكرة المغربية بأفضل شكل".

هدف انتصار أصحاب الأرض جاء في الوقت القاتل عن طريق المهاجم الخطير لابا كودجو.

لكن لا مشكلة. في الـ 26 من الشهر الجاري سيكون الزمالك أمام فرصة لتعويض الخسارة أمام نهضة بركان وحصد اللقب.

ويحتاج الزمالك للفوز إيابا بهدفين دون مقابل من أجل حسم لقب الكونفدرالية الأول في تاريخه، واللقب الإفريقي الأول للفريق الأبيض منذ عام 2003.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل للمواجهة

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