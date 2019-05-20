"هذا العمل رائع لأنه يتعلق بالخيال".. 20 دقيقة جعلت فوندولفسكي الهداف التاريخي للدوري الأمريكي

"أنا مهاجم، مهتمي تسجيل الأهداف، إذا نسيت فأن الجماهير تصرخ عليّ أن أضع الكرة في الشباك، لكن الأمر أضخم من هذا، 75% من عملي يبدأ قبل أن اتسلم الكرة، قبل أن أسدد الكرة وأسجل".

16 موسما و145 هدفا احتاجها المهاجم الأمريكي كريس فوندولوفسكي لاعب سان خوزيه إيرثكويك من أجل معادلة رقم الأسطورة وهداف الدوري الأمريكي ولوس أنجلوس لاندون دونوفان.

10 مباريات الموسم الحالي فشل فيها ابن الـ 36 عاما في التسجيل ليسجل بقميصه رقم 8 سوبر هاتريك (4 أهداف) ويحطم الرقم القياسي وينفرد به بعد سنوات من المحاولة احتاج فقط لهدفين ليصبح الهداف التاريخي.

Needed two. Scored FOUR.@ChrisWondo broke the all-time goals record in style. pic.twitter.com/LpJmQkV0BE — Major League Soccer (@MLS) May 18, 2019

كريس رفع رصيده إلى 148 هدفا ومازال الطريق طويلا من أجل تسجيل المزيد من الأهداف، بقمصان سان خوزيه وهيوستون دينامو.

بسعادة غامرة تحدث كريس للصحفيين عقب الرباعية التاريخية "إنه أمر سري للغاية لدرجة أنني تلقيت رسالة من لاندون دونوفان، حتى أنه يعرف اسمي، لا يزال الأمر مجنونا ويُحير في ذهني أن هذا هو المستوى".

"في عامي الأول كنت أتخيل 148 دقيقة، إذا حصلت على هذا فسيكون ذلك رائعا للغاية".

هداف الدوري الأمريكي موسمي 2010 و2012، والهداف التاريخي لسان جوزيه إيرثكويك وأول لاعب يسجل أكثر من 10 أهداف طوال 8 مواسم على التوالي في الدوري الأمريكي.

كاسي كيلر حارس المنتخب الأمريكي السابق تغنى بمهاجم سان جوزيه "حركة فوندولوفسكي دائما يبحث عن مساحات ويجد الزواية، المدافع يضع نظره على الكرة لكنه لن يجدها".

نات بورتشارز أشاد بتحركات "فوندو" في كيفية وماذا يفعل ليسجل "اعتقد أن الشيء الذي كان حقا وكان حجر الزاوية في مسيرته هو توقيت تحركه في منطقة الجزاء، كان هذا هو الشيء المحبط".

فيما أكد كريتسيان رودلان صعوبة اللعب أمامه ورقابته "يدرك دائما مكان الفراغ ودائما يكون خلفك، إنه آفة وأحيانا من المحبط حقا اللعب ضده".

زميله السابق في هيوستون دينامو ويبيل تذكر كيف كان فوندو يتدرب في درجة رطوبة أعلى لمدة 20 دقيقة بعد نهاية تدريبات الفريق مع مرافقة جون سبنسر، من أجل التعافي لتكرار الأمر في اليوم الثاني، الأمر الذي أتي ثماره، 42.3% من تسديداته تسكن الشباك في المواسم السبعة الماضية، مقارنة بـ 35.4% من متوسط الهدافين في الدوري.

من الدقيقة 46 إلى 60 يسجل 17.5 من أهدافه، مقارنة بمهاجمين أخرين بنسبة 16.8%، ومن الدقيقة 61 إلى 75 بنسبة 21% مقابل 17.1 لأقرانه، وفي الربع الأخير من المباراة تزداد النسبة لتصل إلى 23.1% مقابل 22.4 للمنافسين.

"أريد أن أصنع في نصف ثانية مساحة لنفسي، القيام بهذا بمثابة صراع ذهني مثل الشطرنج، كل خطوة تأخذ وقتا طويلا"، فوندولوفسكي يشرح كيف يلعب ويفكر.

"جزء كبير من وظيفتي هو الكذب، يجب أن استخدم الخداع للتلاعب بالمدافعين، وأحيانا الثلاثة، المدافعين الذين يحرسونني، إنها لعبة شطرنج مدتها 90 دقيقة".

"هذا العمل رائع لأنه يتعلق بالخيال، ثم التحطيم، لقد سجلت أكثر من 100 هدف في الدوري الأمريكي، كل هدف تخيلته قبل اللعبة، ثم نسيته عندما سكنت الكرة الشباك، نفس الأمر مع كل إهدار، أحطم هذا في ذاكرتي، الشيء الوحيد الباقي في تلك اللحظة".

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