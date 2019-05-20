نابي كيتا في قائمة ليفربول استعدادا لنهائي دوري الأبطال

تواجد نابي كيتا لاعب وسط ليفربول في قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا رغم إصابته.

وقرر يورجن كلوب المدير الفني للفريق ضم 26 لاعبا للقائمة التي تطير إلى إسبانيا للتدرب في أجواء دافئة استعدادا لنهائي دوري الأبطال في الأيام الستة المقبلة.

القائمة ضمت معظم لاعبي الريدز، وأبرزهم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو الذي يتعافى من إصابة حرمته من المشاركة في المباريات الخمسة الأخيرة.

اللاعبون الـ26 هم:- ألكسندر-أرنولد، أليسون، بروستر، فابينيو، فيرمينو، جو جوميز، هندرسون، جونز، كيتا، كيليهير، لالانا، لوفرين، ماني، ماتيب، منيوليه، ميلنر، مورينو، أوريجي، أوكسليد-تشامبرلين، روبرتسون، صلاح، شاكيري، ستوريدج، فان دايك، فينالدوم، وودبرن.

كان بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا قد كشف عن مفاجأة سعيدة تخص نجمه المصاب نابي كيتا لاعب وسط ليفربول.

مطلع الشهر الجاري أعلن عن غياب نابي كيتا عن بطولة كأس الأمم الإفريقية للإصابة، حسبما أكد مدربه في ليفربول يورجن كلوب.

لكن المدرب البلجيكي قال لموقع فوت 224: "لقد استشار كيتا طبيبه في سويسرا كما قلت من قبل، إنه يخضع للعلاج معه".

وأضاف "لقد بدأ ركوب الدراجة في ليفربول وقيل لي إنه ربما سيستأنف التدريبات مع فريقه خلال أسبوعين".

وواصل "من الممكن أن يكون في تشكيل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا، إذا كان ما قيل لي صحيحاً".

مشاركة كيتا المحتملة في نهائي دوري الأبطال ضد توتنام يوم 1 يونيو المقبل، ستجعل تواجده في أمم إفريقيا طبيعيا.

وأوضح بوت "سننتظر ونبقى واقعيين. هذا ليس وقت الصراخ أو الذعر. علينا أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور".

ويبدأ منتخب غينيا مبارياته في كأس أمم إفريقيا ضد مدغشقر يوم 22 يونيو، ثم يواجه نيجيريا وبوروندي.

كان كلوب قد أوضح مطلع الشهر الجاري أن "كيتا سيء الحظ حقا. لديه إصابة قوية على مستوى الأوتار التي تمزقت، لذلك سيكون بعيدا لشهرين على الأقل".

وأضاف "خبر سيء بالنسبة لنا بكل تأكيد، لكنه خبر سيء أيضا بالنسبة لغينيا لأن كأس أمم إفريقيا على الأبواب".

وتقام أمم إفريقيا في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

كلوب أتبع "لقد كان في حالة جيدة خلال الفترة الأخيرة، لكن هذا يحدث في كرة القدم وفي الحياة عموما، ليس جيدا، لكنه أمر خطر".

وواصل "واثق من أنه ليس في أفضل لحظاته الآن، لكنه جيد. سنفتقده في جزء مهم جدا من الموسم كنا بجاجة له فيه".

كان نابي كيتا قد تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخرج مستبدلا.

اختر تشكيل ليفربول الأساسي أمام توتنام

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