سكاي: رغم اهتمام يونايتد وليفربول.. دي ليخت إلى برشلونة

الإثنين، 20 مايو 2019 - 14:56

كتب : FilGoal

ماتياس دي ليخت - أياكس - توتنام

اقترب ماتيس دي ليخت مدافع وقائد أياكس من الانضمام إلى فريق برشلونة خلال الصيف الجاري، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وأشار التقرير إلى أن سعر اللاعب يقدر بـ65 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت "سكاي" أن الدولي الهولندي صاحب الـ19 عاما ارتبط بالانضمام إلى مانشستر يونايتد وليفربول، لكن رغبته حسمت الأمر بالانضمام إلى كتيبة كامب نو.

أخبار متعلقة

دي ليخت: الانضمام لـ برشلونة؟ لا أعرف ماذا سيحدث في المستقبل تقرير: يونايتد أوقف سعيه لانتداب دي ليخت بسبب وزنه تقرير: برشلونة يثق في انتداب دي ليخت.. ومدير أياكس: سيذهب إلى إسبانيا أو إنجلترا

دي ليخت تم تصعيده للفريق الأول بأياكس في صيف 2016 قادما من أكاديمية النادي، ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021.

وشارك الدولي الهولندي مع أياكس خلال الموسم الجاري في 55 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

دي ليخت لعب لمنتخب هولندا منذ عام 2017 وشارك في 15 مباراة دولية سجل خلالها هدفا.

هل يمكنك اختيار تشكيل الموسم بالنسبة لبرشلونة؟

اقرأ أيضا

في الجول يكشف – دخل مصر المتوقع من بيع تذاكر كأس أمم إفريقيا بعد تخفيض ثمنها

الخسارة بهدف في الذهاب؟ بشرى خير لـ الزمالك

مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: مفاوضات لزيادة أعداد الجماهير في نهائي الكونفدرالية

كيف تعوض الغيابات ضد نهضة بركان؟ اختر تشكيل الزمالك في إياب نهائي الكونفدرالية

مصدر في الزمالك يوضح لـ في الجول فرص بوطيب للعب إياب نهائي الكونفدرالية

سوق الانتقالات انتقالات في الجول

نرشح لكم

أخر الأخبار

حسام حسن بعد البقاء: الدوري المصري غير عادل.. الغوه بدلا من التحجج بأمم إفريقيا 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب المنتخب يكشف سبب ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان.. وشيء يميز أبو الفتوح 3 ساعة | منتخب مصر
مدرب الجيش: قائمة منتخب مصر شهدت مفاجآت.. لدينا لاعبين جيدين لم ينضموا 3 ساعة | الدوري المصري
كرة يد – الأهلي يتوج بكأس مصر عقب الفوز على الطلائع 4 ساعة | رياضات أخرى
قائمة بلجيكا – أوريجي وهازارد يقودان هجوم الشياطين الحمر 4 ساعة | أوروبا
عودة: لن نخوض مباراتنا الأخيرة في الدوري إلا عندما يتبقى لجميع الأندية مباراة واحدة 4 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 3 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك