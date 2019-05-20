مؤتمر كروس: راتبي لا يكفي لضم مبابي.. وإعجابي بـ بوجبا لن يغير شيء

قال توني كروس لاعب وسط ريال مدريد إنه لولا ثقة مدربه زين الدين زيدان لما جدد تعاقده مع الفريق، كما رحب بمنافسة بول بوجبا في خط الوسط إذا ما انضم الفرنسي للنادي الملكي. وذلك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وبدأ كروس المؤتمر قائلا: "أشعر بسعادة كبيرة لقد كان يوما فريدا، نجحت كثيرا مع ريال مدريد وأنا واثق أن هناك المزيد فيما هو قادم".

وأضاف "إن لم يكن لدي ثقة زيدان في لما كنت سأتواجد الآن".

وواصل "لدي علاقة خاصة بالنادي ومنذ يومي الأول كانت لحدي الكثير من الثقة، والنادي بادلني تلك الثقة وسنحقق سويا النجاح".

وتابع "إن كان هناك أي شكوك لدي حول مستقبلي لما كنت متواجدا هنا اليوم".

وتطرق كروس للحديث عن الموسم السيء الذي يمر به ريال مدريد قائلا: "لم يصل أي لاعب منا خلال الموسم الجاري لمستواه مثل الأعوام الماضية، بما أن العدد كبير فمن الصعب الفوز، نحن بشر ومن الطبيعي أن يحدث هذا الأمر بعد الفوز بـ3 بطولات دوري أبطال، ما هو ليس طبيعي أن تفوز بها على الترتيب، بدا الأمر مستحيلا لكننا فعلناها، نحن متحمسون للعام المقبل وأنا سعيد للاستمرار مع ريال مدريد.

ريال مدريد ودع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي بعد الخسارة من برشلونة واحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري بجانب توديع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 كما خسر بطولة السوبر الأوروبي في مطلع الموسم، وتوج بطلا لكأس العالم للأندية.

ووجه رسالة للجماهير قال فيها: "سنحاول العودة إلى أعلى مستوى مثل المواسم الماضية، لن أقول إننا سنفوز بكل شيء لأنني لا أعلم، لكننا سنحاول فعل ذلك، نحن بحاجة للجماهير واحتفلنا معا كثيرا وسحتاجهم كثيرا".

وعند سؤاله عن مبابي أجاب: "أحب مبابي لكن هذا السؤال ليس لي، لدي عقد جيد لكن لا يمكنني شراؤه".

ثم جاء سؤال آخر حول انضمام بول بوجبا للفريق وإمكانية منافسته لكروس على مركزه فقال: "أنا معجب ببوجبا أيضا لكن هذا لا يغير أي شيء مما كنت أفعله طيلة السنوات الأخيرة هنا، سأقاتل على مركزي وحينما ألعب سأقدم مستواي، أعتقد أنه لن يكون لدي أي مشاكل".

تقارير صحفية قالت إن ريال مدريد يسعى لضم بوجبا من مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية، كما ربطت تقارير صحفية في وقت سابق ربطت الملكي بضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وعن الانتقادات الموجهة لمستواه قال: "لم يكن لدي مشكلة قط يوما ما في أن أقول إنني لم ألعب جيدا، حتى حينما أتحدث بصيغة الجمع فأنا من ضمنهم، ما زلت نفس اللاعب الذي كنت عليه وسألعب لسنوات قادمة، الشيء الأهم هو الفريق وأن ألعب من أجله وأن أطور زملائي، أنا لا ألعب لنفسي، لا أسجل 50 هدفا أو أفوز بـ30 كرة، طريقتي في اللعب هي مساعدة الفريق على التحكم في المباريات، وهو أهم شيء".

وواصل "لم أفكر في الرحيل لأنني فكرت فقط حول تغيير الموقف، أرغب في الرحيل ونحن في أفضل حالاتنا ونحن نفوز".

وأتم "عام مثل هذا سيمنحنا حافزا للموسم المقبل، في الدوري افتقرنا الثبات، والأمر بسيط، علينا أن نتطور أكثر لنفعل ذلك".

كروس صاحب الـ29 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 43 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع 6 آخرين.

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