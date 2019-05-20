أليسون يتحدث عن أعظم لحظات ليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم

ينوي أليسون بيكر حارس ليفربول قَص حكاية معجزة تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على أحفاده في المستقبل، وفي الوقت نفسه تمنى أن يكون هناك فصل أخير سعيد للحكاية بتتويج الريدز باللقب الأوروبي الأغلى.

ويلعب ليفربول ضد توتنام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل.

وقال أليسون عن مباراة إياب الدور نصف النهائي أمام برشلونة: "هذه الليلة ستظل في ذاكرتي طوال حياتي. سوف أقُص هذه الحكاية الرائعة على أبنائي وأحفادي. هدفنا هو الفوز بالبطولة بالتأكيد، وأتمنى أن نتوج باللقب في النهاية".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "إنه أمر رائع للغاية. لقد لعبت في آنفيلد ضد ليفربول ولمست بنفسي القوة التي يستمدها لاعبو ليفربول من الجماهير. مواجهة ليفربول في آنفيلد دائمًا ما تكون صعبة على أي فريق، لأن كل من يأتي إلى هنا يلعب تحت ضغط كبير".

وواصل "الآن، بعد أن أصبحت لاعبًا في الفريق، عشت مع زملائي ومع الجماهير لحظات لا تُنسى، خاصة التأهل إلى نهائي دوري الأبطال بالطريقة التي حدثت بعد العودة التاريخية أمام برشلونة. لم نكن لنتأهل لولا مباركة الرب لنا، لقد قمنا بعمل كبير وتلقينا دعمًا لا مثيل له من جماهيرنا؛ كانت ليلة استثنائية".

لن يكون من المبالغة القول أن ليفربول ربما لم يكن ليبلغ المراحل الإقصائية في دوري الأبطال هذا الموسم لو لم يكن أليسون هو حارس مرماه الأساسي، فالحارس البرازيلي الدولي قام بتصدٍ خيالي لكرة أركاديوش ميليك لاعب نابولي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في مباراة ليفربول الأخيرة في دور المجموعات ضد نابولي في آنفيلد، والتي لم يكن لليفربول مفرا من الفوز بها لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ليحافظ الريدز على التقدم بهدف محمد صلاح.

هل كانت هذه هي اللحظة الأفضل في مشوار الحارس البالغ من العمر 26 عامًا مع ليفربول في دوري الأبطال هذا الموسم؟ يجيب أليسون "أعتقد أن أي شئ يمكن أن يغير من مجرى الأحداث في دقيقة أو حتى ثانية واحدة فقط. لا شك أن ذلك التصدي أمام نابولي كان محوريًا في تحديد النتيجة النهائية، ويُمكن اعتباره بمثابة هدف ثان لليفربول في المباراة".

وأتم "ولكن الفضل لا يعود لي وحدي، فلقد قام زملائي بعمل كبير أيضًا وأدوا ما عليهم على أكمل وجه، وهذا ما يجعل الأمر رائعًا.. أن تنتمي لهذه المجموعة من اللاعبين وتساعد الفريق. جميعهم لاعبون رائعون".

اختر تشكيل ليفربول المثالي لمباراة توتنام

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