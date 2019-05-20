تقرير: ميلان قريب من ضم سينسي

يقترب ميلان من التوقيع مع الإيطالي ستيفانو سينسي متوسط ميدان ساسولو مقابل 13 مليون يورو.

ستيفانو سينسي النادي : ساسولو ميلان

ووفقا للصحيفة الإيطالية "توتو سبورت" فأن الروسونيري يقترب من التوقيع مع سينسي والذي وجد بالفعل عن منزل في محيط النادي.

ويدفع ميلان 13 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ 23 عاما، بالإضافة إلى الاستغناء القيمة المتبقية من تعاقد مانويل لوكاتيللي المعار لصفوف ساسولو ليصبح لاعبا للنيروفيردي بشكل رسمي.

لتكتمل الصفقة بقيمة 25 مليون يورو لضم الدولي الإيطالي.

ووافق اللاعب وفقا للتقرير على ارتداء قميص الروسونيري بعقد يمتد لخمس مواسم وبراتب يصل إلى 2 مليون يورو.

وخاض سينسي 30 مباراة الموسم الجارس سجل هدفين وصنع 5 في الدوري والكأس الإيطالي.

كما حظى بفرصة ارتداء قميص منتخب إيطاليا ليخوض مباراتين نجح في تسجيل هدف خلال مواجهة ليتشينشتاين.

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