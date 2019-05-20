ليفربول وتوتنام يستفيدان من تعديلين جديدين في نهائي دوري الأبطال

أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرق الأربعة التي ستلعب نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بتعديلين جديدين على قوانين المباراة النهائية.

وذكر موقع ليفربول أن تشكيل الفريق في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا يمكن أن يصل إلى 23 لاعباً بعد التغيير الجديد في لوائح الاتحاد الأوروبي المطبقة في موسم 2018/2019.

سيُسمح للفرق بتسمية ما يصل إلى 12 بديلاً لنهائيات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهي زيادة على البدائل السبعة المسموح بها عادةً في البطولات.

سيتمكن المدربون أيضًا من إجراء تبديل رابع إذا استمرت المباراة حتى الوقت الإضافي.

ويلعب ليفربول ضد توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب واندو ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد يوم السبت 1 يونيو.

فيما يلعب أرسنال ضد تشيلسي نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء 29 مايو.

اختر تشكيل ليفربول المثالي لمباراة توتنام

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