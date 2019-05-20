مستشفى الأهلي - الشيخ جاهز للمشاركة وتدريبات تأهيلية لسعد سمير

الإثنين، 20 مايو 2019 - 12:26

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - الأهلي - الداخلية

حرص الجهاز الفني للنادي الأهلي على الاطمئنان على سعد سمير مدافع الفريق الأول الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

أحمد الشيخ

النادي : الأهلي

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

وأدى سعد سمير جلسة في صالة الجيم يوم الأحد وتحدث الجهاز الفني للأهلي مع اللاعب واطمئن على حالته والمشوار الذي قطعه في برنامجه العلاجي الذي حدده له الخبير الألماني الذي أشرف على علاجه.

وبدأ مدافع الأهلي تنفيذ بعض التدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج المحدد له سلفا، وذلك بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفترة طويلة.

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وأكد الجهاز الفني للنادي الأهلي عبر موقع النادي الرسمي على جاهزية أحمد الشيخ جناح الفريق من الناحية الطبية بعد مشاركته في مران الفريق الجماعي يوم الأحد على ملعب التتش استعدادا لمباراة الإسماعيلي.

واشتكى الشيخ من إصابة في الظهر وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وتأكدت جاهزيته يوم الأحد بعد مشاركته في مران الفريق بصورة طبيعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، أما الإسماعيلي فيحتل المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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