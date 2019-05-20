تقرير - سيتي يرغب في ضم مدافع ليستر

يرغب مانشستر سيتي في الحصول على خدمات هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

هاري ماجواير النادي : ليستر سيتي مانشستر سيتي

وقال التقرير إن الصفقة قد تتم بالفعل خلال الفترة المقبلة لكن سعر اللاعب قد يندرج تحت بند الأغلى في العالم، لكن ليستر لم يحدد بعد طلباته المالية.

وكان ماجواير هدفا لمانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الدولي الإنجليزي استمر مع الثعالب.

ويسعى سيتي لضم مدافع جديد بعد رحيل فينسنت كومباني أسطورة دفاعه، الذي رحل إلى فريق أندرلخت كلاعب ومدرب.

ماجواير انضم إلى ليستر قادما من هال سيتي في صيف 2017 بمبلغ 12.23 مليون جنيه إسترليني. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ليستر سيتي كان قد قرر تجديد عقد لاعبه في صيف 2018 الماضي بعدما حاول يونايتد ضمه وتحسين بنوده لتحصين موقفه ورفع سعره قدر المستطاع.

وشارك الدولي الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 32 مباراة بكل المسابقات مع ليستر سجل خلالها 3 أهداف.

ولعب ماجواير لمنتخب إنجلترا 18 مباراة دولية سجل خلالها هدفا، كما أنه مثل الأسود الثلاثة في كأس العالم 2018 بروسيا.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي لمانشستر سيتي في الموسم المنصرم؟

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