رسميا - ريال مدريد يجدد عقد توني كروس 4 مواسم

الإثنين، 20 مايو 2019 - 11:03

كتب : إسلام أحمد

توني كروس - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تجديد تعاقد الألماني توني كروس حتى صيف 2023، عبر موقعه الرسمي.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

تجديد تعاقد الملكي مع متوسط الميدان الألماني أغلق جميع الأبواب حول رحيله في الصيف الجاري، ليظل بقميص الملكي 4 أعوام مقبلة.

وحقق كروس ثلاثية 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه عقب التتويج بلقب كأس العالم مع منتخب ألمانيا صيف 2014.

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وكذلك حقق 4 ألقاب لكأس العالم للأندية ليصبح أكثر لاعب تتويجا باللقب بفضل لقب سابق مع بايرن ميونيخ.

بالإضافة إلى تحقيق لقب للدوري الإسباني وكأس السوبر، ولقبين للسوبر الأوروبي.

ويعقد كروس البالغ 29 عاما مؤتمرا صحفيا في ملعب سانتياجو بيرنابيو ظهر اليوم الأثنين.

وخاض كروس بقميص الملكي 223 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 13 هدفا وصنع 59 ولم يتلقى أي بطاقة حمراء طيلة مسيرته.

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توني كروس ريال مدريد

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