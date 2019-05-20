وفاة حكم أثناء مباراة في الدوري البوليفي على ارتفاع 4000 متر فوق سطح البحر

الإثنين، 20 مايو 2019 - 01:47

كتب : FilGoal

فيكتور هوجو هورتادو

توفي الحكم فيكتور هوجو هورتادو أثناء إدارته لمباراة في الدوري البوليفي الممتاز، بين أولويز ريدي وأورينتي بيتروليرو.

المباراة أقيمت في ملعب فيا إنجينيو بمدينة إل ألتو، بالقرب من العاصمة لاباز، على ارتفاع 4 آلاف و150 مترا فوق سطح البحر.

الحكم صاحب الـ32 عاما سقط مغشيا عليه بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، ليتدخل الجهازان الطبيان للفريقين، ويتم حمله على محفة ونقله إلى أحد المستشفيات في سيارة إسعاف.

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بعد حوالي ساعة تم الإعلان عن وفاته رسميا، إذ عانى من مشاكل في التنفس، قبل أن يتعرض لأزمة قلبية أثناء نقله إلى المستشفى.

الغريب أن المباراة استُكملَت، إذ تحوّل خوليو فيرناندو جوتييرز الحكم الرابع ليكون حكما للساحة، وانتهت بفوز الفريق صاحب الأرض بخمسة أهداف نظيفة، جميعها سُجلت بعد استئناف اللعب.

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