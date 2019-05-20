روني: أريد أن أفعل مثل البيتلز

قال الإنجليزي وين روني لاعب دي سي يونايتد، إنه يرغب في ترك تأثير على الولايات المتحدة الأمريكية مشابه لفرقة "البيتلز" الغنائية.

روني يلعب في الدوري الأمريكي منذ يوليو 2018، وسجّل مع دي يونايتد 19 هدفا في 34 مباراة خاضها حتى اللحظة.

وقال الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية: "أتمنى أن أترك نفس تأثير البيتلز عند قدومهم إلى الولايات المتحدة في الستينيات".

فرقة البيتلز التي أسست في مدينة ليفربول، نفس المدينة التي وُلد وترعرع فيها روني، حضرت إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في فبراير 1964، وشاهدهم حينها 73 مليون مواطن على التلفاز من مختلف الولايات.

وعن تأقلمه مع الحياة في العاصمة الأمريكية، قال روني: "في رأيي، فإن ليفربول هي أعظم مدينة على الإطلاق، ولكن الحياة في واشنطن رائعة. عائلتي تأقلمت بشكل جيد، وأطفالي اندمجوا في مدارسهم".

روني (33 عاما) ساهم في تواجد فريقه بالمركز الثاني للدوري الأمريكي (المنطقة الشرقية)، بعد 13 مباراة خاضها الفريق هذا الموسم.

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