أمير مرتضى: الزمالك لن يتأثر بالغيابات.. والسعيد لا يقل عن بوطيب

يثق أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك في فريقه رغم الغيابات التي يعاني منها قبل لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وصرح أمير مرتضى عبر القناة الأولى "الزمالك يغيب عنه فرجاني ساسي وخالد بوطيب وعماد السيد ومحمود جنش، إلا أن من يريد الفوز بالبطولة، يحضر أكبر عدد من اللاعبين منذ بداية الموسم".

وأضاف "كل لاعبي الزمالك على مستوى عال من الكفاءة، ولن نتأثر بالغيابات".

وأشار "بوطيب لاعب دولي ومهم لكن عمر السعيد مهاجم قوي جدا وأرقامه في الدوري والكونفدرالية جيدة، لذا فهو لا يقل عن بوطيب".

وأتم أمير مرتضى "نهائي الكونفدرالية سيجمع بين أفضل فريقين في البطولة، الحظوظ والدوافع واحدة لدى الفريقين، والأكثر جاهزية سيحمل الكأس، فالبطولة على مباراتين شوط في المغرب وآخر في مصر".

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