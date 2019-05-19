السيسي يتسلم أول "بطاقة مشجع" لـ كأس أمم إفريقيا

تسلم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول "بطاقة مشجع" Fan ID لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وكذلك تسلم السيسي تمثال لتميمة البطولة، توت.

الجدير بالذكر أن موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID، قد تم إطلاقه اليوم الأحد.

وبدأ الموقع في العمل اليوم، ما يمكن المستخدمين في بدء عملية شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID.

يبدو الأمر بسيطا لكنه يحتاج لعدة خطوات، هكذا يمكنك الحصول على بطاقة المشجع Fan ID وتذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا.

قبل فعل أي شيء، عليك التسجيل للحصول على Fan ID، فدون بطاقة المشجع لن تستطيع الحصول على تذاكر للمباريات.

عند التسجيل للحصول على Fan ID، يجب عليك عزيزي المشجع أن تضيف بياناتك الشخصية إلى الموقع.

وعندما تضيف بياناتك الشخصية بنجاح مثل الرقم القومي وصورة البطاقة، ستصل رسالة إلى هاتفك بأن طلبك قيد التنفيذ.

وبعدها في حال نجاح طلبك، ستحصل على رقم Fan ID الذي سيمكنك بعد ذلك من الحصول على تذاكر المباريات، ويمكنك الحصول على البطاقة والتذاكر من عدد من المنافذ مثل فروع شركة "أورانج" إحدى رعاة البطولة، وبعض مراكز الشباب.

وتستضيف مصر مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 الصيف المقبل، لأول مرة بحضور 24 فريقا.

وتسعى مصر للظفر بلقب البطولة للمرة الثامنة، الأمر الذي سيحتاج مؤازرة جماهيرية ضخمة.

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