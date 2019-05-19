مواعيد مباريات الأحد 19-5-2019.. الزمالك في نهائي الكونفدرالية والدوريات الأوروبية

الأحد، 19 مايو 2019 - 10:27

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام الداخلية

حلم تتويج الزمالك باللقب القاري يقترب، وختام مباريات الدوري الإسباني في ليلة رمضانية جديدة.

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يحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

أما الدوري الإسباني فتختتم مبارياته اليوم بمواجهة بين ريال مدريد وريال بيتيس في تمام 12 ظهرا، وتختتم بمواجهة إيبار لبرشلونة حامل اللقب الساعة 4:15 عصرا.

وتقام مباريات الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإيطالي وسط صراع شرس على مقعد المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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