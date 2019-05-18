الإسماعيلي يواجه الأهلي في برج العرب

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي في الدوري المصري على ملعب برج العرب بدون حضور الجماهير.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري يوم 22 من الشهر الجاري، وحصلت لجنة المسابقات على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة في برج العرب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، أما الإسماعيلي فيحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.

وقررت اللجنة كذلك إقامة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري في نفس المسابقة على استاد جهاز الرياضة العسكري بدون جماهير.

ويواجه الجيش نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز يوم 21 من الشهر الجاري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، أما الجيش فيحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

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