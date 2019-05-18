الإسماعيلي يواجه الأهلي في برج العرب

السبت، 18 مايو 2019 - 15:18

كتب : FilGoal

استاد برج العرب

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي في الدوري المصري على ملعب برج العرب بدون حضور الجماهير.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري يوم 22 من الشهر الجاري، وحصلت لجنة المسابقات على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة في برج العرب.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، أما الإسماعيلي فيحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.

أخبار متعلقة

الإسماعيلي: مواجهة الأهلي حافز لتقديم مستوى مختلف.. وواثقون في قدراتنا مدرب الأهلي يعدد أسباب صعوبة لقاء الإسماعيلي.. ويتحدث عن وليد سليمان مستشفى الأهلي - فحص طبي يحدد موقف لطفي أمام الإسماعيلي

وقررت اللجنة كذلك إقامة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري في نفس المسابقة على استاد جهاز الرياضة العسكري بدون جماهير.

ويواجه الجيش نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز يوم 21 من الشهر الجاري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، أما الجيش فيحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة.

اقرأ أيضا:

أجانب منسيون – حوار في الجول.. دومينيك يكشف كلمات جوزيه لتحفيزه وتعرضه للعنصرية من بعده

أبرز التغييرات في استاد القاهرة

مدرب الأهلي يعدد أسباب صعوبة لقاء الإسماعيلي

الإسماعيلي: مواجهة الأهلي حافز لتقديم مستوى مختلف

راشفورد يؤجل مفاوضات تجديد عقده بسبب مخاوفه من مستقبل يونايتد

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

القائمة الأولية – مدربه السابق لـ في الجول: أحمد علي يجب أن يكون أساسيا.. الاختيارات منطقية 41 ثاتيه | منتخب مصر
رمضان صبحي: كل التوفيق والدعم لمنتخب مصر في كأس الأمم 7 دقيقة | منتخب مصر
السقا لـ في الجول: أجيري غير مدرك لضغوطات البطولة.. واستبعاد رمضان يدمره 8 دقيقة | مصر
أولى الصفقات تقترب؟ سكاي: يونايتد توصل لاتفاق مع جناح سوانزي 27 دقيقة | أوروبا
تعرف على تشكيلات الأجهزة الفنية الجديدة لـ الأهلي في الرياضات الأخرى 43 دقيقة | رياضات أخرى
قمر لـ في الجول: أنا أكثر مهاجم سجلت أهدافا في مصر ولم يختاروني بسبب المصالح 57 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 3 نهضة بركان ردا على رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل فريقه أولا.. لا نقبل التهديد وعليك تطوير أساليبك 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك