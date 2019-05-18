حازم إمام: ملعب النهائي؟ لن يؤثر علينا.. جاهزون لتحقيق نتيجة طيبة

السبت، 18 مايو 2019 - 23:56

كتب : أحمد شوقي

الزمالك - سموحة - حازم إمام

لن يتأثر الزمالك بسبب ضيق ملعب "البلدي لبركان" الذي سيقام عليه نهائي كأس الكونفدرالية، حسبما شدد حازم إمام قائد الفارس الأبيض.

الزمالك يستعد لمواجهة منتظرة في الثانية عشر مساءً يوم الأحد أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتحدث حازم إمام عن المباراة قائلا: "جاهزون لمواجهة نهضة بركان. المباراة ستكون صعبة بكل تأكيد ولكننا في حالة تركيز كبير".

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وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "هدفنا هو تحقيق نتيجة طيبة في المغرب".

وعن ضيق الملعب، قال حازم إمام "لن يؤثر علينا. سبق ولعبنا في ملاعب مثله من قبل".

وتابع "لاعبو الزمالك يمتلكون إمكانيات جيدة ومهارات عالية ونحن في حالة تركيز تامه لتحقيق نتيجة طيبة".

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان في الـ 26 من شهر مايو الجاري على ملعب برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في النهائي من هنا

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