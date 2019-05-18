خاص الإسماعيلي لـ في الجول: هدفنا الفوز في كل مباريات الدوري المتبقية

السبت، 18 مايو 2019 - 22:45

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الاتحاد

شدد صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي أن فريقه سيلعب على الانتصار لا غيره في كل مبارياته المتبقية في الدوري.

وقال مدير الكرة في الإسماعيلي: "ابتعادنا عن حسابات الهبوط، لا يعني أننا سنكون في مرحلة تجارب في المباريات المتبقية".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "هدفنا هو الفوز في كل مباريات الدوري المتبقية".

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وواصل "سنسعى لإنهاء الموسم بأفضل شكل، لأننا لن نصل إلى المكانة التي يجب أن نكون فيها هذا الموسم. سنسعى لتحقيق الفوز في كل المباريات المتبقية".

وتابع "نملك استراتيجية نسير عليها تجاه الدفع بالناشئين في الوقت الحالي، وهدفنا أن نحافظ على اللاعبين الصاعدين من خلال اختيار التوقيت المناسب للدفع بهم، لضمان النجاح".

الإسماعيلي فاز على الداخلية بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 33 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ويتبقى لـ الإسماعيلي مواجهة الأهلي يوم الأربعاء المقبل، والزمالك والجونة.

ووصل الإسماعيلي للنقطة 41 في المركز السابع، والفارق مع المصري صاحب المركز الرابع 7 نقاط.

ويتبقى لـ الإسماعيلي 3 مباريات في الدوري، ويحتاج للانتصار فيهم جميعا وانتظار تعثر المصري والمقاولون العرب ومصر للمقاصة، من أجل إنهاء المسابقة في المركز الرابع.

الإسماعيلي ستبقى له مواجهة الأهلي والزمالك والجونة، بينما يلعب المصري ( 48 نقطة) أمام الإنتاج الحربي والداخلية، ويتبقى لـ المقاولون ( 47 نقطة) مواجهة الأهلي وبتروجت، بينما يلعب المقاصة ( 45 نقطة) مع إنبي وطلائع الجيش.

بينما خسارة الداخلية لن تكتب أي جديد، فالفريق هبط بالفعل رفقة النجوم للدرجة الثانية.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي في المباريات المقبلة من هنا

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