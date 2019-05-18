الإسماعيلي يعود للانتصارات بعد غياب بالفوز أمام الداخلية.. ويحافظ على حظوظه الإفريقية الصعبة

عاد فريق الإسماعيلي من جديد لتذوق طعم الانتصارات في الدوري المصري بعد غياب، وذلك بعدما نجح في الفوز على الداخلية.

وفاز الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء على حساب الداخلية في الجولة الـ 33 من الدوري المصري.

كريم بامبو افتتح التسجيل أولا للدراويش من تسديدة بوجه القدم الخارجي في الدقيقة 30 من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعزز محمود متولي تقدم الإسماعيلي بهدف ثان في الدقيقة 50 من علامة الجزاء.

ويعود آخر انتصار للدراويش لتاريخ الثاني من شهر أبريل الماضي أمام المقاولون العرب، بعدها لعب الفريق 7 مباريات متتالية في الدوري ولم يعرف طعم الانتصار.

في آخر 7 مباريات لـ الإسماعيلي خسر الفريق 4 مرات وتعادل 3 مرات، ليعود أخيرا في اللقاء الثامن على التوالي وينتصر على فريق الداخلية الذي تأكد هبوطه للدرجة الثانية.

انتصار الإسماعيلي حافظ على حظوظ الدراويش في إنهاء الدوري في المركز الرابع المؤهل لبطولة كأس الكونفدرالية.

ووصل الإسماعيلي للنقطة 41 في المركز السابع، والفارق مع المصري صاحب المركز الرابع 7 نقاط.

ويتبقى لـ الإسماعيلي 3 مباريات في الدوري، ويحتاج للانتصار فيهم جميعا وانتظار تعثر المصري والمقاولون العرب ومصر للمقاصة، من أجل إنهاء المسابقة في المركز الرابع.

الإسماعيلي ستبقى له مواجهة الأهلي والزمالك والجونة، بينما يلعب المصري ( 48 نقطة) أمام الإنتاج الحربي والداخلية، ويتبقى لـ المقاولون ( 47 نقطة) مواجهة الأهلي وبتروجت، بينما يلعب المقاصة ( 45 نقطة) مع إنبي وطلائع الجيش.

بينما خسارة الداخلية لن تكتب أي جديد، فالفريق هبط بالفعل رفقة النجوم للدرجة الثانية.

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