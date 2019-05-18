قاسم باشا: نمتلك عروضا من قطر والسعودية ودول أخرى لضم تريزيجيه

السبت، 18 مايو 2019 - 21:55

كتب : FilGoal

تريزيجيه مع قاسم باشا

كشف نورسال بيلجين المدير الرياضي لنادي قاسم باشا التركي امتلاك فريقه العديد من العروض من أجل محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وقال المدير الرياضي لـ قاسم باشا: "تريزيجيه مطلوب من العديد من الأندية".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة haber7 التركية "هو لاعب مفيد للغاية بالنسبة لنا وصاحب شخصية مميزة ومتعدد الأدوار ولا يرغب في الرحيل في الوقت الحالي".

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وواصل "نمتلك عروضا من قطر والسعودية ودول أخرى لضم تريزيجيه وسيتم تحديد مستقبله وفقا لكل العروض في النهاية".

وتابع "لدينا سياستنا بخصوص التعاقدات الجديدة وأيضا الراحلين من صفوف الفريق، وسنسير على نفس النهج".

صاحب الـ 24 عاما يرتبط بعقد مع قاسم باشا حتى 2021 وذلك بعد انتقاله للفريق بشكل دائم قادما من أندرلخت.

ولعب تريزيجيه 37 مباراة هذا الموسم بقميص قاسم باشا ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10.

ويقدم تريزيجيه أداءً مميزا منذ انتقاله إلى قاسم باشا، مسجلا 25 هدفا وصانعا 18 خلال ظهوره في 70 مباراة في كل البطولات.

وارتبط تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بالانتقال إلى جالاتا سراي التركي إلا أن ناديه تمسك به ورفض رحيله.

صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة ربطت اسم تريزيجيه بالانتقال إلى ليون الفرسي، قبل أن يعلق اللاعب نفسه على العرض. (طالع التفاصيل)

كما أفادت الصحف التركية مؤخرا استهداف نادي فينيرباهتشه لـ تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)

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