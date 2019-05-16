تقرير: فينيرباهتشه يرغب في ضم تريزيجيه

أفادت تقارير تركية أن نادي فينيرباهتشه يستهدف ضم محمود حسن "تريزيجيه" جناح قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت جريدة فوتوسبور يوم الخميس أن إيرسون يانال مدرب فينيرباهتشه يرغب في ضم تريزيجيه بعد تألقه مع قاسم باشا.

وأوضح التقرير أن مدرب فينيرباهتشه تحدث مع نظيره في قاسم باشا لاستطلاع رأيه حول انتقال الدولي المصري لفريقه، وأن الأخير لم يمانع.

قد يدخل تريزيجيه في صفقة تبادلية في حالة رغبة قاسم باشا في ضم أحد لاعبي فينيرباهتشه، حسب التقرير.

قبل أسابيع، صرح تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أنه قد يرحل عن قاسم باشا مع نهاية الموسم الحالي وأن أندية عديدة مهتمة بالتعاقد معه منها ليون الفرنسي.

واستمرار تألق تريزيجيه في الدوري التركي جعله ضمن الفريق المثالي للبطولة في الموسم الحالي.

صاحب الـ 24 عاما يرتبط بعقد مع قاسم باشا حتى 2021 وذلك بعد انتقاله للفريق بشكل دائم قادما من أندرلخت.

ولعب تريزيجيه 36 مباراة هذا الموسم بقميص قاسم باشا ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10.

ويقدم تريزيجيه أداءً مميزا منذ انتقاله إلى قاسم باشا، مسجلا 25 هدفا وصانعا 18 خلال ظهوره في 67 مباراة في كل البطولات.

وارتبط تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بالانتقال إلى جالاتا سراي التركي إلا أن ناديه تمسك به ورفض رحيله.

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