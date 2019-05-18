مدرب الإسماعيلي: الزمالك سهل مهمتنا أمام الداخلية.. وهدفنا الانتصار ضد الأهلي والآخرين

تحدث محمود جابر المدير الفني لفريق الإسماعيلي عقب انتصار فريقه أمام الداخلية، مشيرا إلى "فوز كان هاما للغاية ونحتاجه لزيادة الهدوء والاستقرار".

الإسماعيلي فاز على الداخلية بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 33 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال محمود جابر: "الانتصار كان هاما للغاية وجاء بعد سلسلة لا انتصارات طويلة. أخبرت اللاعبين بضرورة أن ننهي تلك الحالة ونحقق الانتصار أمام الداخلية".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "الظروف ساعدتنا اليوم أمام الداخلية. انتصار الزمالك على الداخلية وتأكد هبوط الفريق سهل مهمتنا في المباراة".

وأوضح "كل المباريات الأخيرة لنا كانت ضد فرق تلعب مباريات حياة أو موت، ومن هنا فالظروف ساعدتنا أمام الداخلية الذي لم يحتج أي شيء من المباراة".

وأردف "ولكن مثل تلك المباريات تكون سلاح ذو حدين أيضا لأنهم يلعبون دون أي ضغوط ويحاولون استعراض موهبتهم".

وتابع "الداخلية يعد فريقا جيدا جدا ولكنني لعبنا على العامل النفسي ونجحنا في الانتصار".

وعن مواجهة الأهلي والزمالك والجونة في المباريات المتبقية، قال مدرب الدراويش: "الإسماعيلي مُطالب بالفوز من جماهيره في كل المباريات دائما".

وأشار "سنقدم مباراة محترمة وجيدة أمام الأهلي والزمالك والجونة. الإسماعيلي لا يلعب لصالح أي أحد بل لصالحه نفسه فقط".

وأتم "نرغب في الانتصار في كل المباريات لإسعاد جماهيرنا".

ويلعب الإسماعيلي أمام الأهلي يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري.

انتصار الإسماعيلي حافظ على حظوظ الدراويش في إنهاء الدوري في المركز الرابع المؤهل لبطولة كأس الكونفدرالية.

ووصل الإسماعيلي للنقطة 41 في المركز السابع، والفارق مع المصري صاحب المركز الرابع 7 نقاط.

ويتبقى لـ الإسماعيلي 3 مباريات في الدوري، ويحتاج للانتصار فيهم جميعا وانتظار تعثر المصري والمقاولون العرب ومصر للمقاصة، من أجل إنهاء المسابقة في المركز الرابع.

الإسماعيلي ستبقى له مواجهة الأهلي والزمالك والجونة، بينما يلعب المصري ( 48 نقطة) أمام الإنتاج الحربي والداخلية، ويتبقى لـ المقاولون ( 47 نقطة) مواجهة الأهلي وبتروجت، بينما يلعب المقاصة ( 45 نقطة) مع إنبي وطلائع الجيش.

بينما خسارة الداخلية لن تكتب أي جديد، فالفريق هبط بالفعل رفقة النجوم للدرجة الثانية.

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