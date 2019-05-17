تقارير: سيكازوي حكما لمباراة بركان والزمالك.. أندية مصر تتفائل به

يبدو أن الزامبي جاني سيكازوي هو حكم مباراة نهضة بركان المغربي والزمالك يوم الأحد في ذهاب نهائي الكونفدرالية بعدما قالت تقارير عدة إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختاره للمهمة.

وقالت قناة الرياضية المغربية إن كاف أسند المباراة إلى سيكازوي (39 عاما) والذي أوقف مؤقتا منذ أشهر بسبب التحقيق معه بشأن قراراته في مباراة الترجي التونسي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018.

وسيكازوي، الذي يعمل معلما، من نخبة حكام إفريقيا. أدار نهائي كأس إفريقيا 2017 بين مصر والكاميرون والذي خسره الفراعنة في الجابون بنتيجة 2-1.

وله مباراة أخرى هامة كانت في مشوار الفراعنة نحو التأهل لكأس إفريقيا 2017، حين تعادلت مصر مع مضيفتها نيجيريا بهدف لمثله.

كان ضمن حكام كأس العالم 2018، وأدار نهائي كأس العالم للأندية 2016 بين ريال مدريد وكاشيما أنتلرز الياباني.

وتتفائل الأندية المصرية بسيكازوي، ففي 6 مباريات لم تخسر مطلقا.

أدار سيكازوي 3 مباريات للأهلي، فاز الأخير في اثنتين منها وتعادل مرة.

بينما الزمالك، فستكون مباراة الأحد هي الرابعة له مع سيكازوي الذي أدار الشهر الماضي مباراة الفارس الأبيض أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية. مباراة حسمها هدف المتألق محمود عبد المنعم "كهربا".

فاز الزمالك مع سيكازوي على المغرب الفاسي في دوري أبطال إفريقيا 2012، وتعادل أمام سان جورج الإثيوبي في البطولة نفسها عام 2013.

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