لاعب بيراميدز في قائمة بلاده الأولية لكوبا أمريكا: أتمنى ألا يتكرر ما حدث في كأس العالم

شهدت قائمة منتخب بيرو الأولية لمنافسات كوبا أمريكا 2019، استدعاء كريستيان بينافينتي لاعب بيراميدز.

اللاعب صاحب الـ24 عاما، يحضر في قائمة المدرب ريكاردو جاريكا المكونة من 40 لاعبا، على أن يتم تقليصها لاحقا لتضم 23 اسما.

ونقلت صحيفة Libero البيروفية تصريحات عن لاعب بيراميدز، أبدى فيها سعادته بعودته لحسابات منتخب بلاده.

بينافينتي صرّح: "أنا سعيد للغاية بهذا الاستدعاء، أتمنى أن أقدّم أفضل ما عندي وأن أكون في حسبان المدرب".

مضيفا: "هدفي هو التواجد في القائمة النهائية لكوبا أمريكا وأن أساهم في البطولة، شيء لم أستطع تحقيقه في كأس العالم".

اللاعب لم يكن حاضرا في قائمة بيرو لكأس العالم 2018، إذ استبعده المدرب جاريكا من المنافسة التي أقيمت على أرض روسيا.

بينافينتي ابتعد عن منتخب بيرو منذ نوفمبر الماضي، وأرجع المدرب جاريكا استبعاده في التوقف الدولي لشهر مارس، إلى "تواجده في الدوري المصري".

وقال جاريكا حينها: "قبل أن نختار قائمة المنتخب، نقوم بتقييم كل شيء، ليس فقط مستوى اللاعب، ولكن أيضا مدى بُعد المسافة، فارق التوقيت، طول الرحلة، والعديد من الأمور الأخرى".

مضيفا خلال حديثه عن اللاعب الملقّب بـ "El Chavel" أو "الطفل": "من الجلي أن كريستيان بينافينتي يعجبنا كلاعب، وأحيانا القرارات التي نتخذها لا تعجبنا، أو نعتقد أنها ستعود بالنفع بشكل أكبر على المنتخب الوطني".

وأضاف: "لوددت لو يتواجد بينافنتي في دوري آخر".

وواصل معتبرا أن انتقال لاعبه للدوري المصري لم يكن خطوة إيجابية: "لقد شاهدته في الدوري البلجيكي، ومن ثم شاهدته في الدوري المصري، ورياضيًا لا أعتقد أنها خطوة للأمام".

واستدرك: "ولكن هذا لا يُغلِق الباب في وجهه".

واختتم جاريكا: "لربما لن يكون معنا الآن، ولكن عندما نمتلك 15 يوما قبل كوبا أمريكا سيكون استدعائه واردا".

بينفاينتي يمتلك 16 مباراة دولية مع منتخب بيرو، سجّل خلالها هدفين.

اللاعب حضر إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من شارلروا البلجيكي، ليسجل 3 أهداف ويصنع 4 في 11 مشاركة بالدوري المصري.

وتتواجد بيرو في المجموعة الأولى بـ كوبا أمريكا، رفقة البرازيلي وبوليفيا وفنزويلا.

وتخوض بيرو أولى مبارياتها في البطولة يوم 15 يوليو المقبل أمام فنزويلا بمدينة بورتو أليجري.

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