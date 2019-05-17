مران الزمالك في المغرب – جلسة بين جروس وعمر صلاح

حرص كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على عقد جلسة مع عمر صلاح حارس الفارس الأبيض الذي سيشارك أمام نهضة بركان المغرب.

الزمالك يحل ضيفا على نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وعقد جروس جلسة مع عمر صلاح لتشجيعه والشد من أزره، كما حرص زملائه على تشجيعه ومساندته ودعمه معنويا، قبل موقعة نهضة بركان.

ومن المنتظر أن يحمي عمر صلاح مرمى الزمالك أمام نهضة بركان، وذلك بسبب إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش" وإصابة عماد السيد.

وأجرى الزمالك مرانه الأول في المغرب، الذي بدأ بحديث من جروس مع لاعبي الزمالك لمطالبتهم بضرورة التركيز واللعب بروح قتالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المغرب.

وأدى الثلاثي جنش وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف تدريبات قوية تحت إشراف توماس جوتز مدرب حراس المرمى.

وحضر أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة، مران الفريق لمساندة اللاعبين.

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