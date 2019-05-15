كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح

الأربعاء، 15 مايو 2019 - 23:48

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - ليفربول - نيوكاسل

زعمت كانال بلوس الفرنسية اليوم الأربعاء في تقرير لها أن ريال مدريد تواصل بشكل مبدئي مع محمد صلاح نجم ليفربول تمهيدا لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم تشر القناة الفرنسية في تقريرها إلى أي شيء نتج عنه ذلك التواصل بين النادي الإسباني وهداف الدوري الإنجليزي للموسمين الأخيرين.

وقال فيليب كارايون الصحفي بالقناة الفرنسية ردا على سؤال "بعد إدين هازارد، هل يرغب ريال مدريد في ضم جالاكتيكوس - نجم - آخر؟" قائلا: "نحن في مرحلة المفاوضات الأولية بين ريال مدريد ومحمد صلاح".

وأضاف كارايون أن ريال مدريد يرغب في تكوين ثلاثي هجومي قوي رفقة هازارد وجاريث بيل، ولذلك يريد النادي صلاح كـ"هدف أولي".

ويرتبط محمد صلاح بتعاقد مع ليفربول يستمر حتى صيف عام 2023.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من صفوف روما في صيف عام 2017 مقابل 50 مليون جنيه إسترليني وكان أغلى صفقة في تاريخ الحُمر آنذاك.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الجاري إذ أنه خلال الأيام الأخيرة ذكرت التقارير الصحفية الإسبانية أن زين الدين زيدان المدير الفني للوس بلانكوس يرغب في ضم ساديو ماني لاعب ليفربول.

وخلال الموسم الجاري سجل صلاح 26 هدفا وصنع 13 آخرين في 51 مباراة شارك فيهم في كل البطولات.

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