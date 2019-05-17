موقع كاف يسلط الضوء على كهربا وجروس قبل نهائي الكونفدرالية

أشاد تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بكريستيان جروس مدرب الزمالك ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق قبل أيام معدودة من نهائي الكونفدرالية الذي يجمع الأول بنهضة بركان المغربي.

وسلط التقرير الضوء على المدرب السويسري قائلا إنه "حقق طموحات الزمالك" الذي انتظر وجها مغايرا للفريق مع المدير الفني السابق لتوتنام والذي تولى قيادة النادي قبل الموسم الحالي.

وكتب أن جروس استطاع الاستمرار في مقعد الرجل الأول بالزمالك وهو أمر ليس سهلا نظرا لأن 18 مدربا قادوا الفارس الأبيض في المواسم الثلاثة الماضية.

أما كهربا الجناح الأيسر للقلعة البيضاء، فنال نصيبا من ثناء كاف الذي قال إن "اللاعب اسم على مسمى" بسبب ما يقدمه في الملعب أمام المنافسين.

واسترجع التقرير مسيرة كهربا منذ كان لاعبا يافعا في الأهلي وكتب معلومة خاطئة تتعلق بتاريخ انضمامه للزمالك.

فأشار إلى أن كهربا (25 عاما) التحق بالزمالك في يناير 2015 وساهم في تتويج الفريق بالدوري المصري الممتاز وكأس مصر، لكن الحقيقة هي أن كهربا ارتدى القميص الأبيض في أغسطس 2015 وتوج فقط بكأس مصر حين شارك في النهائي الذي حسمه النادي بنتيجة 2-صفر أمام غريمه التقليدي الأهلي.

ويأمل الزمالك في أفضل أداء من كهربا يوم الأحد حين يحل ضيفا على نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وبعد أسبوع من مباراة الذهاب يستضيف الزمالك مباراة الإياب في ملعب برج العرب.

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