مصطفى علي نجم المصارعة العالمية: صلاح يلهمني

أثنى مصطفى علي مصارع WWE على محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر الذي اختارته مجلة تايم الأمريكية ضمن 100 شخص هم الأكثر تأثيرا في العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال الأمريكي ذو الأصول الباكستانية في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:"المذهل أن تأثير صلاح بعيد المدى. رأيت فيديو مؤخرا حين جلب ابنته للملعب واحتفى بها الجمهور. تعرف، استقبالها مرتبط بحب الجمهور له وهذا ما أريد أن أفعله هنا".

وواصل "لدي ابنة، جلبتها لأحداث WWE وحين أدرك الناس أنها ابنتي، استقبلوها بحفاوة بالغة. رائع تحطيم هذه الحواجز".

وأتم مصارع برنامج Smack down "صلاح لديه نفس معتقدي الديني، يشبهني في نواح كثيرة وما يفعله يلهمني. ليس كمشجع كرة قدم، كإنسان أفكر، هذا الرجل مذهل بما يمثله".

وبات صلاح (26 عاما) رمزا وقدوة بنجاحه الرياضي منقطع النظير والذي جعله ضمن صفوة لاعبي كرة القدم في العالم.

وكان صلاح سادسا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018.

ونال صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بالمشاركة مع ساديو ماني زميله في ليفربول وبيير ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وحقق صلاح اللقب للموسم الثاني على التوالي. وكان نجم روما السابق أفضل لاعب في الموسم الماضي من البطولة الإنجليزية.