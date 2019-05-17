مصطفى علي نجم المصارعة العالمية: صلاح يلهمني

الجمعة، 17 مايو 2019 - 15:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

أثنى مصطفى علي مصارع WWE على محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر الذي اختارته مجلة تايم الأمريكية ضمن 100 شخص هم الأكثر تأثيرا في العالم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال الأمريكي ذو الأصول الباكستانية في حوار مع شبكة سكاي سبورتس:"المذهل أن تأثير صلاح بعيد المدى. رأيت فيديو مؤخرا حين جلب ابنته للملعب واحتفى بها الجمهور. تعرف، استقبالها مرتبط بحب الجمهور له وهذا ما أريد أن أفعله هنا".

وواصل "لدي ابنة، جلبتها لأحداث WWE وحين أدرك الناس أنها ابنتي، استقبلوها بحفاوة بالغة. رائع تحطيم هذه الحواجز".

أخبار متعلقة

كاسياس ينفي اعتزاله كرة القدم "سأطلعكم بقراري وقت اتخاذه" جوارديولا يجيب عن هل يدرب يوفنتوس.. وموقف سيتي من ضم جريزمان تغريدة – "لا ترحل يا حجازي كنت رائعا أنت قائدنا للمجد.. ابني يتعلم منك" ميدو لـ في الجول: عمر صلاح شجاع سيلعب بلا خوف.. وهذا الثلاثي ورقة الزمالك الرابحة

وأتم مصارع برنامج Smack down "صلاح لديه نفس معتقدي الديني، يشبهني في نواح كثيرة وما يفعله يلهمني. ليس كمشجع كرة قدم، كإنسان أفكر، هذا الرجل مذهل بما يمثله".

وبات صلاح (26 عاما) رمزا وقدوة بنجاحه الرياضي منقطع النظير والذي جعله ضمن صفوة لاعبي كرة القدم في العالم.

وكان صلاح سادسا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2018.

ونال صلاح لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بالمشاركة مع ساديو ماني زميله في ليفربول وبيير ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وحقق صلاح اللقب للموسم الثاني على التوالي. وكان نجم روما السابق أفضل لاعب في الموسم الماضي من البطولة الإنجليزية.

محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الغني يكشف لـ في الجول: موعد تسليم ملاعب كأس الأمم لـ كاف 9 دقيقة | إفريقيا
"انضم لنا عن قناعة تامة".. رسميا - دورتموند يعلن عن ضم ثورجان هازارد 15 دقيقة | أوروبا
شوقي غريب لـ في الجول: نعد منتخبا للمشاركة في مونديال 2022.. وليس لي دخل باختيارات أجيري 21 دقيقة | مصر
مدافع ليفربول: واثقون في قدرتنا على إسقاط توتنام بنهائي الأبطال 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طولان يتقدم باستقالته من تدريب الاتحاد..وطلعت يوسف الأقرب لقيادة مهمة النجاة 40 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – فرص أحداد أفضل من بوطيب لتعويض عمر السعيد ضد نهضة بركان 57 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 كانال بلوس: ريال مدريد تواصل مبدئيا مع صلاح 4 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح"

قد ينال إعجابك