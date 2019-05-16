ما هو المدرج الطائر في مباريات كأس أمم إفريقيا.. وأين يتواجد

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 عن سعر تذكرة المدرج الطائر في البطولة في الدور الأول 30 و50 جنيها طبقا لقوة المباراة التي ستقام.

ولكن ظل السؤال ما هو المدرج الطائر؟

نشرت الصفحة الرسمية للبطولة الإفريقية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توضيحا عن المدرج الطائر.

يتواجد ذلك المدرج في استاد الإسكندرية وهو الذي يقع على نفس الخط الذي يتواجد فيه المقصورة والدرجة الأولى.

ويقع ذلك المدرج بالتحديد في أقصى يسار الملعب أمام بوابة دخول اللاعبين للملعب وهو بمثابة الدرجة الرابعة في المباريات.

ويستضيف استاد الإسكندرية في الدور الأول من البطولة مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

خبر في الجول – الزمالك يدرس سفر حارسه غير المقيد إلى المغرب.. وآخر تطورات إصابة السيد

بعد "مطالبات إلغاء الهبوط".. اتحاد الكرة يرد في بيان رسمي

حكايات في رمضان – تاريبو وست.. "استعملت السحر للعب المباريات"

أجانب منسيون – حوار في الجول.. بابا أركو: لم أجد فرصة في الزمالك فكتبت اسمي في تاريخ مصر

تقرير: فينيرباهتشه يرغب في ضم تريزيجيه