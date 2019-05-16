ما هو المدرج الطائر في مباريات كأس أمم إفريقيا.. وأين يتواجد

الخميس، 16 مايو 2019 - 22:11

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019 عن سعر تذكرة المدرج الطائر في البطولة في الدور الأول 30 و50 جنيها طبقا لقوة المباراة التي ستقام.

ولكن ظل السؤال ما هو المدرج الطائر؟

نشرت الصفحة الرسمية للبطولة الإفريقية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توضيحا عن المدرج الطائر.

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يتواجد ذلك المدرج في استاد الإسكندرية وهو الذي يقع على نفس الخط الذي يتواجد فيه المقصورة والدرجة الأولى.

ويقع ذلك المدرج بالتحديد في أقصى يسار الملعب أمام بوابة دخول اللاعبين للملعب وهو بمثابة الدرجة الرابعة في المباريات.

ويستضيف استاد الإسكندرية في الدور الأول من البطولة مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

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