يدرس مسؤولو الزمالك سفر حارس الزمالك الناشيء – غير المقيد إفريقيا – محمود عبد المنصف مع بعثة الفريق إلى المغرب.

الزمالك يتجه إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد، مواجهة لا يملك فيها الزمالك من الحراس الجاهزين سوى عمر صلاح.

وعلم FilGoal.com أن نية مسؤولي الزمالك لسفر عبد المنصف تأتي لمساعدة عمر صلاح في التدريبات، ولتواجد حارسين في المران.

وبالفعل، استخرج مسؤولو الزمالك الأوراق الخاصة بسفر الحارس الشاب.

وفي الوقت نفسه، انتهت فرصة عماد السيد في الوجود في المباراة بأي شكل من الأشكال.

السيد لم يجر أي أشعة على يده منذ تشخيص إصابته، وحسبما علم FilGoal.com فإن أول أشعة سيجريها السيد على إصابته ستكون بعد 10 أيام.

وبالتالي، من الممكن أن يسافر السيد إلى المغرب مع الفريق للدعم المعنوي.

ويستضيف نهضة بركان الزمالك يوم الأحد المقبل، قبل مواجهة الإياب في برج العرب بعد أسبوع من مباراة الملعب البلدي ببركان.

اختر تشكيل الزمالك الأمثل للمواجهة

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