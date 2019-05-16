انتهت أزمة تهديد النادي الأهلي بعدم إذاعة مباراة فريق الكرة مساء اليوم الخميس أمام إنبي في الدوري الممتاز.

حيث ستذاع المباراة في موعدها العاشرة مساءً على استاد بتروسبورت حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس تواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وتم خلالها التوصل لحل بشأن تسوية الأزمة مع تعهد الشركة الراعية بتسوية المستحقات المالية المتأخرة والخاصة بعقد حقوق البث الفضائي.

وتفهم رئيس الأهلي الموقف خاصة وأن الشركة ملتزمة تماما في عقد الرعاية منذ اللحظة الأولى لتوقيع العقود.