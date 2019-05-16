خاص خبر في الجول - انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

الخميس، 16 مايو 2019 - 20:22

كتب : عاطف شادي

إنبي - الأهلي

انتهت أزمة تهديد النادي الأهلي بعدم إذاعة مباراة فريق الكرة مساء اليوم الخميس أمام إنبي في الدوري الممتاز.

حيث ستذاع المباراة في موعدها العاشرة مساءً على استاد بتروسبورت حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس تواصل مع محمود الخطيب رئيس الأهلي، وتم خلالها التوصل لحل بشأن تسوية الأزمة مع تعهد الشركة الراعية بتسوية المستحقات المالية المتأخرة والخاصة بعقد حقوق البث الفضائي.

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وتفهم رئيس الأهلي الموقف خاصة وأن الشركة ملتزمة تماما في عقد الرعاية منذ اللحظة الأولى لتوقيع العقود.

وتم الاتفاق بين كامل والخطبب على إذاعة مباراة إنبي بشكل طبيعي والسماح لمراسلي القنوات الحاصلة على حقوق بث المباريات بدخول استاد بتروسبورت وممارسة مهام عملهم بصورة طبيعية بعد تعهد بريزنتيشن بتسوية مستحقات البث المتأخرة.

الأهلي يدخل المباراة متصدرا للدوري بـ70 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز والزمالك. الأحمر لعب 30 مباراة، بيراميدز لعب 32، والزمالك 29 مباراة.

أما إنبي ففي دائرة الخطر حيث يملك 36 نقطة في المركز العاشر، ولكنه على بعد نقطتين فقط من صاحب المركز الـ16 المؤدي للدرجة الثانية، بتروجت.

اختر تشكيل الأهلي أمام إنبي:

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