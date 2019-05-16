خاص خبر في الجول – سبب استبعاد عنتر عن مواجهة نهضة بركان

الخميس، 16 مايو 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

محمد عنتر - الزمالك - القادسية

غاب محمد عنتر لاعب الزمالك عن قائمة فريقه المستدعاة للقاء نهضة بركان المغربي رغم تواجده في لقاء الداخلية الأخير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عنتر شعر ببعض الآلام في العضلة الأمامية خلال مران الزمالك أمس الأربعاء ولم يستطع إكمال المران.

وأثبتت الآشعة معاناة عنتر من شد قوي في العضلة الأمامية لذا فضل الجهاز الفني عدم ضمه للقائمة.

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وسيبقى عنتر في القاهرة للخضوع لبرنامج علاجي قبل بداية التدريبات التأهيلية لتجهيزه للقاء العودة.

ويواجه الزمالك منافسه نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

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