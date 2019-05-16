غاب محمد عنتر لاعب الزمالك عن قائمة فريقه المستدعاة للقاء نهضة بركان المغربي رغم تواجده في لقاء الداخلية الأخير.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عنتر شعر ببعض الآلام في العضلة الأمامية خلال مران الزمالك أمس الأربعاء ولم يستطع إكمال المران.

وأثبتت الآشعة معاناة عنتر من شد قوي في العضلة الأمامية لذا فضل الجهاز الفني عدم ضمه للقائمة.

وسيبقى عنتر في القاهرة للخضوع لبرنامج علاجي قبل بداية التدريبات التأهيلية لتجهيزه للقاء العودة.

ويواجه الزمالك منافسه نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول - انتهاء أزمة إذاعة مباراة الأهلي وإنبي

خبر في الجول – الزمالك يدرس سفر حارسه غير المقيد إلى المغرب.. وآخر تطورات إصابة السيد

بعد "مطالبات إلغاء الهبوط".. اتحاد الكرة يرد في بيان رسمي

حكايات في رمضان – تاريبو وست.. "استعملت السحر للعب المباريات"

أجانب منسيون – حوار في الجول.. بابا أركو: لم أجد فرصة في الزمالك فكتبت اسمي في تاريخ مصر

تقرير: فينيرباهتشه يرغب في ضم تريزيجيه