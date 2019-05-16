قوائم أمم إفريقيا - مدافع ليون وفوافي على رأس "أغلبية فرنسية" باختيارات مدغشقر

أعلن الفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر قائمة فريقه استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.

القائمة شهدت تواجد أغلبية اللاعبين من فرنسا حيث ينتمون لأندية الدرجات الأدنى، إذ كانوا 13 لاعبا من أصل 23، فيما كان جيريمي موريل مدافع ليون الفرنسي على رأس القائمة بعدما شارك في مباراتي السودان والسنغال بتصفيات التأهل للبطولة.

وحضر باولن فوافي لاعب مصر للمقاصة، ورومان ماتنييه المدافع المحترف في الدوري الأمريكي رفقة مينيسوتا يونايتد، وتوماس فونتين لاعب ريمس.

وأبقى المدرب ديبوي على 3 لاعبين في قائمة الانتظار، وجاءت القائمة، التي قد قد تجد صعوبة في نطلق أغلب أسمائها :D، كالآتي .

حراسة المرمى: إبراهيما عثمان أرثر دابو (جوبلين الفرنسي) - جان ديو دونيه راندرياناسولو (كنابس سبور الملغاشي) - مليفين أندرين (مارتيج الفرنسي).

الدفاع: باسكال رازاكانانتينيانا (سان بيروا الفرنسي) - ديمتري كالوين (ليزربييه الفرنسي) - جيريمي موريل (ليون الفرنسي) - توافينا هاستيانا رامبيلوسون (أراس الفرنسي) - رومان ماتنييه (مينيسوتا يونايتد الأمريكي) - توماس فونتين (ريمس الفرنسي) - جيروم مومري (جرونوبل الفرنسي) - مامي نيرينا جيرفيه رانديريانارسوا (سان بيروا الفرنسي).

الوسط: ماركو إلايماهاريتا (شارلروا البلجيكي) - أنيسيت أندريانانتيناينا (لودوجوريتس البلغاري) - إبراهيم صامويل أمادا (مولودية الجزائر) - جان راكوتواريسوا (فوسا جونيورز الملغاشي) - لالاينا نومينياناهاري (إف سي باريس الفرنسي) - ريان ني اينا أرنالدو (تروا الفرنسي) - أندرياميرالدو أرو حسينا أندريان أريمانانا (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي).

الهجوم: كارولوس أندرياماتسينورو (العدالة السعودي) - فانيفا إيما أندرياتسيما (كليرمونت الفرنسي) - نجيفا راكوتوهاريمالالا (ساموت ساخون التايلاندي) - باولن فوافي (مصر للمقاصة) - ويليام جروس (فيتر الفرنسي).

قائمة الانتظار: فابيان بوير (جرينوبل الفرنسي) - ساندراترييناينا توبيسوا نجاجانرينا (كنابس سبور الملغاشي) - أندونياينا راكوتون درازاكا أندريانا ڤالونا (كنابس سبور).

ويقع منتخب "باريا" في المجموعة الثانية المقامة مبارياتها على استاد الإسكندرية، رفقة نيجيريا وبوروندي وغينيا.

يفتتح المنتخب الملغاشي أولى مبارياته بمواجهة غينيا يوم 22 يونيو، ثم يلتقي مع بوروندي يوم 27، فنيجيريا يوم 30 يونيو.

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