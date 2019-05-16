قائمة الزمالك – ضم 4 حراس.. وعودة حازم إمام ومدبولي أمام نهضة بركان

الخميس، 16 مايو 2019 - 21:26

كتب : FilGoal

كهربا - الزمالك - النجم الساحلي

استدعى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أربعة حراس مرمى من بينهم محمود عبد الرحيم "جنش" في قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب لملاقاة نهضة بركان.

ويواجه الزمالك منافسه نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويغيب جنش عن المباراة للإيقاف بسبب طرده في لقاء النجم الساحلي.

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وعاد أحمد مدبولي للظهور في القائمة للمرة الأولى منذ منتصف شهر مارس الماضي.

كما ضم جروس قائد الفريق حازم إمام بعد شفائه من الإصابة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد- محمود عبد الرحيم "جنش"- عمر صلاح- محمود عبد المنصف

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام- حمدي النقاز- حازم إمام- بهاء مجدي- عبد الله جمعة

في الوسط: طارق حامد- محمود عبد العزيز "زيزو"- محمد حسن- أحمد سيد "زيزو"- يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبد المنعم "كهربا"- أيمن حفني- إبراهيم حسين- محمد إبراهيم- أحمد مدبولي

في الهجوم: عمر السعيد- حميد أحداد

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