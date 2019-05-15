خاص خبر في الجول – الزمالك يحل مشكلة النقاز واللاعب يغادر قسم زايد

الأربعاء، 15 مايو 2019 - 23:34

كتب : FilGoal

حمدي النقاز لاعب الزمالك أمام إنبي

غادر حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك، قسم زايد بعد حل مشكلة قيادته للسيارة بدون بطاقة تعريف.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب، أن النقاز غادر قسم أول زايد بعدما وصل مندوبا عن نادي الزمالك وحل مشكلته، ليغادر اللاعب القسم بشكل طبيعي.

وكانت الشرطة قد استوقفت حمدي النقاز في الشارع بسبب قيادته للسيارة بدون بطاقة تعريف.

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صاحب الـ26 عاما انضم لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في المغرب، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

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