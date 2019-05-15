مران الزمالك - انتظام جنش وأحداد.. تواجد عماد السيد ورسائل تحفيزية من جروس

انتظم الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" وحميد أحداد في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك المقامة بملعب النادي.

جاء ذلك عقب حصولهما على راحة خلال المران أول أمس بسبب معاناتهما من نزله برد، وتعافى الثنائي وشاركا في المران بشكل طبيعي.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران أكد لهم ثقته في تقديم أداء ونتيجة طيبة بلقاء الذهاب أمام نهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية.

وطالبهم بضرورة أن يكونوا على هذا القدر من المسؤولية كما هو المعتاد منهم سابقا، حسبما نقل الموقع الرسمي للفريق الأبيض.