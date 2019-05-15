مران الزمالك - انتظام جنش وأحداد.. تواجد عماد السيد ورسائل تحفيزية من جروس
الأربعاء، 15 مايو 2019 - 23:19
كتب : FilGoal
انتظم الثنائي محمود عبد الرحيم "جنش" وحميد أحداد في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك المقامة بملعب النادي.
محمود جنش
النادي : الزمالك
عماد السيد
النادي : الزمالك
جاء ذلك عقب حصولهما على راحة خلال المران أول أمس بسبب معاناتهما من نزله برد، وتعافى الثنائي وشاركا في المران بشكل طبيعي.
وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران أكد لهم ثقته في تقديم أداء ونتيجة طيبة بلقاء الذهاب أمام نهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية.
وطالبهم بضرورة أن يكونوا على هذا القدر من المسؤولية كما هو المعتاد منهم سابقا، حسبما نقل الموقع الرسمي للفريق الأبيض.
وطالب جروس اللاعبين بالالتزام وتنفيذ التعليمات، كما وجه لهم بعض الأمور الفنية تمهيدا لتنفيذها بالتدريبات اليوم.
ويواصل خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تنفيذ البرنامج الموضوع له لتجهيزه.
ويؤدي اللاعب تدريبات بالكرة بشكل منفرد، كذلك تأهيل بالركض الخفيف.
وتواجد عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بمقر النادي، واطمئن الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة على الحارس وحالته في ظل الإصابة التي يعاني منها وخضع على إثرها لعملية جراحية باليد.
وحرص جروس على الاجتماع بالحارس والاطمئنان عليه كما حيا اللاعبون عماد السيد متمنين له التعافي من إصابته.
وأدى حراس مرمى الفريق محمود عبدالرحيم "جنش" وعمر صلاح ومحمود منصف تدريبات قوية تحت قيادة جروتز مدرب الحراس.
وأشرف جروس بنفسه على تدريبات حراس المرمى وذلك على هامش المران المقام بملعب النادي.
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