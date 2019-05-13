تقرير: قبل 38 يوما على أمم إفريقيا.. مدرب غانا يهدد بالاستقالة بسبب بواتينج ومونتاري

قبل 38 يوما فقط من كأس الأمم الإفريقية 2019، لا تبدو الأوضاع هادئة في المعسكر الغاني.

تقارير صحفية أشارت إلى خلاف انفجر بين جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا، واتحاد كرة القدم في بلاده.

موقع "غانا ويب" ذكر أن أبياه هدد بالاستقالة من منصبه إن فرض عليه اتحاد الكرة ضم الثنائي كيفن برنس بواتينج وسولي علي مونتاري للقائمة التي ستنافس على أرض مصر.

وذكر التقرير أن كوفي أمواه رئيس لجنة التطبيع في الاتحاد الغاني لكرة القدم، قد ضغط لأجل إعادة استدعاء الثنائي لخوض المنافسة القارية.

لكن المعلومات الواردة للموقع الغاني، تفيد أن أبياه مصمم على رفض إعادة بواتينج ومونتاري، وأنه مستعد للاستقالة حال فشله في فرض إرادته.

بواتينج (32) مهاجم برشلونة الإسباني يمتلك 15 مباراة مع منتخب غانا، ولم يظهر دوليًا من كأس العالم 2014، تحديدا مباراة ألمانيا في الجولة الثانية لدور المجموعات.

المباراة نفسها سجلت الظهور الأخير لـ مونتاري (34 عاما) لاعب ألباسيتي الإسباني بقميص غانا.

وقتها قام أبياه باستبعاد الثنائي من معسكر المنتخب الغاني بسبب مشادة حادة جمعته بهما، ولم توجه إليهما الدعوة في السنوات اللاحقة.

أبياه رحل عن غانا في 2014، قبل أن يعود لتولي مهمة منتخب بلاده في 2017 مجددا، ويبدو أنه لم يتناس الخلافات القديمة مع الثنائي المخضرم.

التقارير أشارت وقتها إلى أن بواتينج قد قام بسبب المدرب أبياه، فيما اعتدى مونتاري جسديا على موسيس أرماه إداري المنتخب.

لكن أوبوكو أفريي عضو الجهاز الفني الغاني في ذلك التوقيت، نفى هذه الرواية في تصريحات لإذاعة "لايت إف إم"، وصرّح: "لن أتفاجأ إن تلقى سولي مونتاري وكيفن برنس بواتينج الدعوة للمشاركة مع النجوم السوداء في كأس الأمم الإفريقية".

وبرر: "كويسي أبياه تواصل معهما هاتفيًا بشكل دائم منذ حادثة 2014، ويمكنني التصريح بثقة إن الثنائي لم يسب المدرب، بل قاما بسب اتحاد الكرة لأنه فشل في تنفيذ وعوده".

غانا تتواجد في المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية 2019، رفقة الكاميرون، بنين، غينيا بيساو.

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