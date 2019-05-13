صحيفة مغربية: أحداد يحذر لاعبي الزمالك من نهضة بركان وجمهوره

ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن حميد أحداد لاعب الزمالك حذّر زملاءه من المنافس الإفريقي المقبل: نهضة بركان.

الزمالك يصطدم بـ نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وأحداد حرص على توجيه النصائح لزملائه قبل مواجهة مواطنيه وفقا للصحيفة المغربية.

وقالت الصحيفة أن أحداد "أوصى لاعبي فريقه بضرورة التركيز وعدم الاكتراث بضغط جماهير بركان التي تعد قوة داعمة للفريق البركاني داخل الملعب، وتمنح دفئا وحماسا للاعبيه".

وواصلت على لسان أحداد "ضرورة عدم تأثر لاعبي الزمالك بهتافات الجماهير البركانية، والتركيز على نقل الضغط إلى معترك لاعبي بركان، خصوصا إذا استعصى على الفريق المغربي التسجيل".

كما طالب أحداد زملائه "بتسجيل هدف في شباك نهضة بركان لتسهيل المباراة وتمهيد طريق اللقب" وفقا للصحيفة.

الزمالك يحل ضيفا على نهضة بركان يوم 19 مايو الجاري في مباراة ذهاب الدور النهائي، قبل أن يستقبله إيابا يوم 26 من الشهر نفسه.

أحداد (24 عاما) انضم إلى الزمالك مطلع الموسم الجاري من الدفاع الحسني الجديدي، وسبق له هز شباك نهضة بركان في نوفمبر 2016.

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