تقرير تونسي: عقوبات كبيرة وإيقافات للاعبي الصفاقسي بسبب أحداث مباراة نهضة بركان

رغم تصريحات وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم بتقديم دلائل على عنف تعرض له الصفاقسي التونسي خلال زيارته للمغرب لمواجهة نهضة بركان، إلا أن التقارير التونسية تشير توقيع الاتحاد الإفريقي لعقوبات على الصفاقسي.

وعقدت لجنة التأديب بالاتحاد الأفريقي "كاف" أمس الأحد جلسة للنظر في أحداث الشغب التي تلت مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين نهضة بركان والصفاقسي، والتي فاز بها الفريق المغربي 3-0.

وذكرت "بوابة تونس الرقمية" أن كاف غرم الصفاقسي 40 ألف دولار، على أن تٌسدد خلال 60 يوما.

كما عاقب كاف 3 لاعبين من الصفاقسي هم نسيم هنيد وحسام دقدوق وأيمن الحرزي بالإيقاف لـ4 مباريات، مباراة منهم مؤجلة التنفيذ.

وأشار التقرير إلى أن العقوبة تضمنت المدرب المساعد محمود المصمودي الذي تم إيقافه 6 مباريات، مباراة منهم مؤجلة التنفيذ.

تأتي العقوبات بعدما صرح وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي إلى أن التقارير التي قدمها حكم ومراقب المباراة تضمنت اتهامات خطيرة للصفاقسي، وتم تدوين أسماء 3 لاعبين و3 مسؤولين من النادي التونسي فيها.

وواصل "لم يشر تقرير الحكم إلى العنف الكبير الذي تعرض له الصفاقسي، و لذلك حرصنا على تقديم الدلائل التي تفند العديد من المزاعم التي تدين الصفاقسي، و نحن ننتظر أن ينصف الاتحاد الإفريقي ممثل الكرة التونسية".

وتولى رئيس الاتحاد التونسي الدفاع عن الصفاقسي، و قدم ملفا كاملا جرى إعداده بالتنسيق مع النادي الصفاقسي مدعما بصور وفيديوهات تتعلق بالأحداث التي رافقت رحلة الوفد التونسي.

وتأهل نهضة بركان لنهائي كأس الكونفدرالية لمواجهة الزمالك، بعدما عوض خسارته في الذهاب 2-0 بالفوز في المغرب بثلاثية.

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