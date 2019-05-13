صلاح يطالب جماهير ليفربول بمهمة خاصة في نهائي دوري الأبطال

الإثنين، 13 مايو 2019 - 13:38

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو ليفربول مع جماهيرهم عقب إقصاء برشلونة

طالب محمد صلاح نجم ليفربول جماهير فريقه بمهمة خاصة في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل أمام توتنام.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

يلعب ليفربول مع توتنام في ملعب واندا متروبوليتانو بمدريد يوم 1 يونيو المقبل مباراة نهائي دوري الأبطال، بعد أيام من خسارة لقب الدوري لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة.

وقال صلاح في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الإثنين: "إنه شعور حلو ومر الآن ولكن الموسم لم ينته بعد".

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وأضاف "أريد أن أقول شكراً لزملائي في الفريق والمدربين والمشجعين".

صلاح حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي، لكنه تشارك فيها مع زميله ساديو ماني، وبيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال، برصيد 22 هدفا لكل منهم.

ووجه صلاح رسالة لجماهير ناديه بقوله "رجاء احضروا أنفيلد إلى مدريد".

ويلعب ليفربول نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، بعد الخسارة من ريال مدريد الموسم الماضي بنتيجة 1-3 في النهائي.

فوز صلاح بالحذاء الذهبي هو الثاني له على التوالي، بعدما فاز بالجائزة في الموسم الماضي برصيد 32 هدفا. بينما يُعد الحذاء الذهبي هو الأول لماني وأوباميانج في الدوري الإنجليزي.

وتعد تلك ثالث مرة يتساوى 3 لاعبين في صدارة هدافي البطولة، حينما تساوى مايكل أوين وكريس ساتون وديون دابلن برصيد 18 هدفا في موسم 1997/1998، وفي الموسم التالي تعادل أوين نفسه ودوايت يورك وجيمي فلويد هاسيلبيانك بنفس الرصيد.

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