تقارير مغربية: الزمالك تواصل مع مدرب الدفاع الجديدي السابق للإطاحة بنهضة بركان

الإثنين، 13 مايو 2019 - 11:13

كتب : FilGoal

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تواصل الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس مع طارق مصطفى المدرب المصري الذي سبق له تدريب الدفاع الجديدي وسريع وادي زم بالدوري المغربي.

وجاء تواصل الجهاز الفني للزمالك مع المدرب المصري، من أجل الحصول على معلومات أكثر عن نهضة بركان قبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف موقع Le360 sport المغربي عن مد طارق مصطفى للسويسري كريستان جروس بنقاط قوة وضعف الفريق البركاني وتفاصيل دقيقة عن أبرز لاعبيه.

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وأوضح مصطفى أن صغر الملعب في مدينة بركان والذي يستع لما يقرب من 15 ألف مشجعا يعد عامل ضغط على الخصم وإيجابي للاعبي نهضة بركان.

ويستضيف نهضة بركان فريق الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الأحد 19 مايو بينما تقام مباراة الإياب يوم 26 من الشهر ذاته.

تواصل الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جروس مع طارق مصطفى المدرب المصري الذي سبق له تدريب الدفاع الجديدي وسريع وادي زم بالدوري المغربي.

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