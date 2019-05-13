كشف مصدر باتحاد الكرة المصري عن اتصالات تمت في الساعات الأخيرة بين رئيس الزمالك ونظيره في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أحمد أحمد، تنبئ برفع الإيقاف عن الأول.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com: "حدثت اتصالات بين الطرفين بدأت في نهائي كأس زايد في الإمارات، وتلك الاتصالات مع تدخل اتحاد الكرة ورئيسه هاني أبو ريدة ساعدت في حل الأزمة بين الطرفين".

وأكمل "في الساعات المقبلة، ننتظر قرارا رسميا بشأن رفع الإيقاف الإفريقي عن رئيس الزمالك".

وشدد "لم يصلنا شيء رسمي حتى اللحظة، لكن القرار منتظر".

وفي الوقت نفسه، تواصل FilGoal.com مع مصدر داخل الكاف أكد تلك المعلومات، مشددا أن في هذه الحالة يمكن لرئيس الزمالك حضور مباراتي فريقه في نهائي الكونفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان المغربي.

وفي حال رفع هذا الإيقاف، لن يستطيع رئيس الزمالك حضور مبارياته المحلية لأنه موقوف من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية.

وفي سبتمبر الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف رئيس نادي الزمالك، عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي، بالإضافة لتغريمه ماليا.

وغرم الاتحاد الإفريقي أيضا، رئيس الزمالك بمبلغ 40 ألف دولار، يتم سدادها للاتحاد الإفريقي.

اختر تشكيل الزمالك في مباراة نهضة بركان يوم الأحد المقبل

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