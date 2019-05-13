تأكد خوض الزمالك لمباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي بحارس واحد فقط هو عمر صلاح، في ظل إصابة عماد السيد وإيقاف محمود عبد الرحيم "جنش".

هنا يطرح جمهور الزمالك 3 أسئلة، وFilGoal.com يجيب عنها:

كيف يتعامل جهاز الزمالك مع الأمر؟

حسبما علم FilGoal.com، فإن الجهاز الفني للفريق سيعمل على تجهيز عمر السعيد لمركز حراسة المرمى حال حدوث أي طارئ مكروه لعمر صلاح خلال مواجهة يوم الأحد المقبل.

مهاجم الفريق حرس مرمى الزمالك لدقائق في إياب نصف النهائي ضد النجم الساحلي، ويراه الجهاز الفني الأكثر قدرة بين زملائه على اللعب في هذا المركز.

وكذلك، سيعمل الجهاز الفني على تدريب اللاعبين طوال القامة تحسبا لأي ظروف.

هل يمكن للزمالك قيد حارس ناشئ في الوقت الحالي؟

لائحة الكونفدرالية، والبطولات الإفريقية للأندية عموما، لا تسمح بقيد لاعبين جدد خارج مواعيد القيد تحت أي ظروف.

هذا يعني أن الزمالك لا يقدر على قيد أحد حراس الناشئين في القائمة في الوقت الحالي.

ماذا يقول قانون الكرة في هذا الأمر؟

المادة الرابعة من البند الثالث لقانون كرة القدم الخاص باللاعبين، يسمح للفريق باستبدال حارس المرمى بـأي لاعب، سواء كان بديلا أو لا.

هذا يعني، أن لو حدث مكروه لعمر صلاح وعمر السعيد ضمن التشكيل الأساسي، يمكن لعمر السعيد اللعب في مكان عمر صلاح دون أدنى مشكلة.

الأمر نفسه ينطبق لو كان السعيد على مقاعد البدلاء.

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