صحيفة مغربية: الاتحاد الإفريقي يرفض تظلم الزمالك قبل لقاء نهضة بركان

زعمت صحيفة "هسبورت" المغربية برفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التظلم الذي تقدم به الزمالك بخصوص محمود عبد الرحيم "جنش".

الزمالك يحل ضيفا على نهضة بركان المغربي في الـ 19 من شهر مايو الجاري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

جنش تعرض للطرد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية أمام النجم الساحلي، قبل أن يتقدم الزمالك بتظلم لرفع الإيقاف.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يخرج بأي بيانات رسمية يكشف من خلالها رفض تظلم الزمالك أو تقدم الأخير بطلب برفع الإيقاف، إلا أن الصحيفة المغربية أشارت إلى "الكاف رفض تظلم الزمالك بخصوص جنش".

وتابعت "جنش لن يلعب في ذهاب نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان".

عماد السيد سيكون حارس الزمالك الأساسي في لقاء نهضة بركان في المغرب، بسبب إيقاف جنش.

وانتصر الزمالك على حساب وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 29 في الدوري المصري.

رصيد الزمالك وصل للنقطة 63 من 28 مباراة في المركز الثالث، بينما يحتل نهضة بركان المغربي المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري المغربي برصيد 34 نقطة من 27 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في نهائي الكونفدرالية من هنا

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