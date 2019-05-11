صلاح: التواجد مرتين على التوالي في نهائي الأبطال أمر لا يصدق.. وجاهز لولفرهامبتون

قال محمد صلاح نجم ليفربول إن تواجد فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي هو أمر لا يصدق، كما أعلن عن جاهزيته لمواجهة ولفرهامبتون.

وصرح النجم المصري عبر الموقع الرسمي لليفربول قائلا:"لقد كان أمرا لا يصدق".

وأضاف "الموسم الماضي تأهلنا للنهائي عن طريق روما خارج ملعبنا لذا لم نتمكن من الاستمتاع بالأمر كما لو كان على أنفيلد، الآن تأهلنا من ملعبنا وكان أمرا لا يصدق".

وواصل "أن نتواجد مرتين في النهائي على التوالي أمر لا يصدق، آمل أن نفوز بها هذا الموسم".

وكان ليفربول قد حقق انتصارا تاريخيا بنتيجة 4-0 على برشلونة ليصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بعد أن فاز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3.

وتأهل ليفربول لنهائي الأبطال خلال العام الماضي ليواجه ريال مدريد وخسر بنتيجة 3-1.

وأتم صلاح "أنا جاهز لمواجهة ولفرهامبتون، نعم".

وتعرض النجم الدولي المصري للإصابة في مباراة نيوكاسل يونايتد بعد تدخل من مارتين دوبرافاكا حارس الضيوف. مما جعله يغيب عن مواجهة برشلونة.

ويواجه ليفربول نظيره ولفرهامبتون في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الرابعة مساء، وهو على بعد نقطة من مانشستر سيتي المتصدر والذي سيواجه بدوره برايتون.

هل يمكنك اختيار تشكيل ليفربول المثالي قبل مواجهة ولفرهامبتون؟

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